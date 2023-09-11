Померла за кілька годин до свого першого дня в школі: від якої рідкісної хвороби серця страждала дівчинка

У Великій Британії чотирирічна Роуз О'Лірі-Холл померла 4 вересня — всього за день до того, як мала піти до школи — після операції з усунення вади серця.

Про це пише The Mirror.

Її батьки, Кеті О'Лірі-Холл і Сью О'Лірі-Холл, з Пул-ін-Уорфедейл, Лідс, під час 20-тижневого обстеження дізналися, що Роуз страждає на перервану дугу аорти — стан, який зустрічається лише в однієї з 50 000 людей. Хвороба виникає, коли аорта — головна артерія серця — не може повністю сформуватися. Незважаючи на те, що Роуз перенесла кілька успішних операцій протягом свого короткого життя, вона трагічно померла на початку цього тижня.

Дівчинка померла всього за кілька годин до того, як могла б насолодитися своїм довгоочікуваним першим днем у школі — і, на жаль, вже встигла сфотографуватися у шкільній формі.

Боротьба з перших днів життя

Кейті поділилася своєю історією. Вона розповіла, що коли дівчинка тільки народилася, були зроблені перші спроби виправити дефект, але через те, що Роуз була дуже маленькою, залатати аорту було неможливо. Натомість, у віці трьох днів Роуз перенесла операцію Норвуда, під час якої лікарі намагаються створити нову аорту, що призвело до п'ятитижневого перебування в лікарні.

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У 10 місяців Розі зробили ще одну операцію. На жаль, повністю відновити серце не вдалося. Незважаючи на цю невдачу, Роуз спочатку здавалося, що вона добре одужує, але потім у неї стався інсульт.

Кеті і Сью, які також мають восьмирічного сина на ім'я Вілл, знали, що Роуз потрібна третя і остання операція — бівентрикулярне шунтування. Кеті сказала: “Кожні шість місяців їй робили ЕКГ, і всі говорили, що вона справді добре справляється, все виглядало дуже добре. Ми зробили МРТ і катетеризацію і дуже сподівалися, що вона зможе перенести операцію”.

Погіршення стану

Однак сім'я помітила, що Роуз “почала відчувати труднощі”, їй навіть було важко ходити до своєї няні Емі, яка жила за рогом. Кеті сказала: “Останні чотири або п'ять місяців ми просто чекали, що їй стане набагато краще з точки зору оксигенації”.

Роуз перенесла операцію в лікарні Лідса 15 серпня цього року, а 24 серпня їй встановили кардіостимулятор. Кеті сказала: “Після цього все йшло просто чудово. Її екстубували і вона почала рухатися — не дуже багато розмовляла, але сказала: “Привіт, мамо”. Далі все пішло не так”.

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Кеті розповіла, що в ретроспективі Роуз, схоже, захворіла на ендокардит — рідкісну і небезпечну інфекцію внутрішньої оболонки серця. Це призвело до сильної кровотечі, внаслідок чого Роуз втратила приблизно половину об'єму крові. Кеті розповіла: “Нам подзвонили і сказали: “Приїжджайте, її везуть на операцію”. Її прооперували між 3 та 5 годинами ранку. Вони не могли зрозуміти, звідки взялася кров”.

Трагічна смерть дівчинки

Після операції стан Роуз стабілізувався, але наступної ночі сім'я отримала ще один тривожний дзвінок. У Роуз знову почалася кровотеча, яка потім “начебто зупинилася”. Кеті сказала: “Їм довелося повернутися назад, тому що утворився тромб. Вони хвилювалися, що це може спричинити інфекцію. Ми відчули велике полегшення від того, що нам не подзвонили посеред ночі. Наступного дня я пішла в лікарню, і це був найгірший день у моєму житті”.

Ситуація ще більше погіршилася, коли Кейті зателефонували і повідомили, що Роуз “померла”. Вона сказала: “Я сподівалася, що цей день буде схожий на попередні два, але він був катастрофічним. Вони думають, що інфекція потрапила в її серце і тканини почали руйнуватися, а латка, яку вони наклали під час операції, розсипалася. Їм довелося розрізати їй серце, тому що компресія грудної клітки не допомагала”.

У відчайдушній спробі врятувати Роуз медичний персонал поспішив до банку крові. Однак її мозок не отримував достатньо кисню, і їм довелося відключити апарати життєзабезпечення.

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