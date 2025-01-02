Померла "жінка-кішка" Джоселін Вільденштейн: подробиці смерті, біографія, скандали та фото

Її партнер знайшов жінку мертвою у своєму ліжку після того, як приліг подрімати перед Новим роком.

Швейцарська світська левиця Джоселін Вільденштейн померла у віці 84 років. Вона була відома як своїми масштабними та екстремальними пластичними операціями, так і гучним розлученням 1999 року з мільярдером-торговцем мистецтвом.

Про це повідомляє People.

Джоселін пішла з життя в Парижі напередодні Нового року, 31 грудня. Її смерть підтвердив партнер Ллойд Кляйн, який сказав, що він "засмучений" звісткою про те, що "померла ікона".

Також він поділився несамовитими подробицями її останніх годин і смерті.

"Того вечора у нас була приємна "щаслива година", ми готувалися до Нового року, і ми трохи подрімали, щоб мати гарний вигляд перед тим, як одягнутися", - сказав він. "Це дуже сумно. Надзвичайно сумно лежати зі своєю другою половинкою, яку я знав 21 рік, чекаючи на зустріч Нового року, і виявити, що вона померла", - сказав він в інтерв’ю виданню.

Розкриваючи причину смерті, Кляйн сказав, що у неї був флебіт – захворювання, яке містить запалення вен, через яке у неї "дуже набрякли ноги".

"Кров була заблокована, і мозок не отримував кисню. Ми задрімали, а коли я прокинувся, то сказав: "Джоселін, треба прокидатися, треба вдягатися", а вона була холодна і мертва", - додав він.

Висловлюючи шок від смерті своєї партнерки, Кляйн сказав, що стан здоров'я Вільденштейн в останні дні був "ідеальним", і вона була в "чудовій формі і бездоганному здоров'ї".

Джоселін Вільденштейн / Фото: Getty Images

Вперше Вільденштейн стала відомою в 90-х роках після гучного розлучення з мільярдером, артдилером Алеком Вільденштейном. Їхній 21-річний шлюб закінчився, коли Вільденштейн побачила чоловіка в ліжку з російською моделлю.

Розлючений тим, що його заскочили на місці злочину, Алек, який помер 2008-го у віці 67 років, погрожував Вільденштейн пістолетом. Вона негайно подала на розлучення на підставі подружньої зради, а Алек у відповідь припинив виплачувати їй велике утримання.

Їхній шлюборозлучний процес з викриттями про неблагополучні стосунки в сім'ї Вільденштейнів став поживою для таблоїдів.

Зрештою, Джоселін отримала компенсацію у розмірі 2,5 мільярда доларів, але за умови, що вона не фінансуватиме косметичну хірургію.

Її пластична операція зі зміни зовнішності під час шлюборозлучного процесу принесла їй прізвисько "Наречена Вільденштейна".

Стверджувалося, що Джоселін зробила процедури, щоб бути більш схожою на кішку, щоб заспокоїти Алека, з яким вона познайомилася на сафарі в Кенії і який любив великих котів.

Алек Вільденштейн / Фото: Getty Images

Перші повідомлення про те, що вона лягла під ніж, з'явилися 1998 року в журналі Vanity Fair, в якому Алек стверджував, що вони з Вільденштейн зробили "його і її підтяжки" через рік після одруження.

Говорячи про косметичну роботу своєї тодішньої дружини, Алек додав: "Вона була божевільною. Я завжди дізнавався про це останнім. Вона думала, що може виправити своє обличчя, як предмет меблів. Шкіра так не працює. Але вона не хотіла слухати".

За даними Daily Mail, вона витратила понад 2 мільйони доларів на операцію, щоб "догодити" чоловікові, і тримала рись як домашнього улюбленця. Вона сказала Vanity Fair, що у тварини "ідеальні очі".

Однак ще в листопаді Вільденштейн заперечувала, що лягала під ніж.

"Я не робила пластичну операцію, я боюся того, що може статися, і мені не подобається мати щось важке, іноді це трохи важке і жахливе", - сказала вона в інтерв'ю The Sun.

Джоселін Вільденштейн 1998 року / Фото: Getty Images

Вона додала, що ніколи не використовувала філери і чула невтішні історії від тих, хто це робив. "Я не люблю ботокс", - продовжила Вільденштейн. "У кожного своя реакція на нього. Я робила ботокс лише двічі. Не знаю, чи є в мене алергія, але коли я його робила, він мені не дуже сподобався. Це був не дуже хороший результат, моє обличчя набрякло".

Після завершення розлучення Джоселін почала зустрічатися з модельєром Ллойдом 2003 року.

2016 року світська левиця була заарештована за те, що нібито розрізала груди Ллойда ножицями. Її звинуватили у тяжкому нападі з метою заподіяння тілесних ушкоджень із застосуванням зброї та у дрібному нападі з метою заподіяння тілесних ушкоджень. Пізніше звинувачення були зняті.

Джоселін Вільденштейн і Ллойд Кляйн 2022 року / Фото: Getty Images

2017-го в інтерв'ю виданню The Mirror Вільденштейн визнала, що "накинулася", і перепросила. Вона сказала: "У житті ми зганяємо своє розчарування на тих, кого любимо найбільше, і я спрямувала своє на Ллойда. Я дозволила своєму розчаруванню перетворитися на гнів, і це було неправильно. Я почервоніла і перетворилася на одержиму жінку. Я кидалася, як розлючена кішка. Бійка з Ллойдом була тим моментом, коли я впала на дно. Я відчула, що дійшла до кінця і просто зірвалася".

Пара возз'єдналася і залишалася разом до її смерті.

Попри те, що після розлучення Джоселін отримала величезні статки, 2018 року вона оголосила про банкрутство. Через два роки у неї відібрали три квартири в "хмарочосі Трампа".

Минулого року вона також розповіла The Telegraph, що зіткнулася з подальшими фінансовими проблемами.

"У мене величезна проблема з моїм поселенням", - розповіла вона виданню. "Вже вісім років вони повністю відрізали мене від світу".

Джоселін Вільденштейн 15 грудня 2024 року / Фото: Getty Images

Вільденштейн народилася під ім'ям Жоселін Періссе в Лозанні, Швейцарія, 5 серпня 1940 року. Її батько Арман Персе працював у магазині спортивних товарів, а мама Ліліан Персе була домогосподаркою.

У неї залишилося двоє дітей від покійного чоловіка Алека та партнера Ллойда.

Нагадаємо, померла головна героїня фільму "Ромео і Джульєтта". Олівії Гассі було 73 роки.

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