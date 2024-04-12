Померли найстаріші у світі сіамські близнюки: яким було життя Лорі та Джорджа (фото, відео)

Померли найстаріші у світі сіамські близнюки Лорі та Джордж Шаппелли з Пенсильванії, США.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Вони пішли з життя в неділю, 7 квітня, в лікарні Університету Пенсильванії з невідомих причин, згідно з некрологами, опублікованими похоронним бюро Leibensperger Funeral Homes.

Їм було 62 роки 202 дні.

Лорі та Джордж (раніше Дорі) народилися в Пенсильванії, США, 18 вересня 1961 року, у них були частково зрощені черепи, які мали спільні життєво важливі кровоносні судини та 30% мозку (лобові та тім'яні частки).

Найстаріші у світі сіамські близнюки / Фото: guinnessworldrecords.com

Вони стали першими у світі одностатевими близнючками, які ідентифікували себе як різні статі 2007 року, коли Джордж почав представлятися чоловіком після того, як визнав себе трансгендером. Раніше він носив ім'я Ріба, натхнене співачкою Рібою Макінтайр, оскільки йому не подобалося, що його ім'я римується з ім'ям його сестри.

Близнюки жили окремо у двокімнатній квартирі в Пенсильванії. У кожного з них була своя кімната – по черзі ночували в кожній – і намагалися жити власним життям, наскільки це було можливо. Вони по черзі займалися своїми окремими хобі. За їхніми словами, вони ефективно "відключалися", перебуваючи в кімнаті одне одного. Вони також приймали душ окремо, використовуючи шторку для душу як бар'єр, поки один приймав душ, а інший стояв біля ванни.

Щоразу, коли їх запитували, чи хотіли б вони коли-небудь розлучитися, Лорі та Джордж завжди відповідали "ні". "Чи розлучимося ми? Абсолютно ні", - сказав Джордж у документальному фільмі 1997 року. "Моя теорія така: навіщо лагодити те, що не зламано?".

Близнюки кинули виклик усім прогнозам медиків, які говорили, що вони не доживуть до 30 років. 2015-го вони стали найстарішими в історії сіамськими близнюками.

У Лорі та Джорджа залишилися батько, шестеро братів і сестер, декілька племінників і племінниць, а також багато друзів.

Нагадаємо, нещодавно у Венесуелі помер найстаріший чоловік планети. Хуан Вісенте Перес пішов з життя у віці 114 років.

Згодом Книга рекордів Гіннеса назвала нового володаря цього титула. Ним став 111-річний Джон Альфред Тіннісвуд з Англії

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