Помічник Путіна розповів, що Росія бачить загрозу для себе в Балтії

Патрушев заявив, що НАТО продовжує проводити свою політику блокування Росії в Балтійському регіоні, "нехтуючи відновленням діалогу між Москвою і Вашингтоном".
Помічник правителя Росії Микола Патрушев заявив, що наразі країна-окупант вбачає загрозу для себе з боку НАТО в Балтійському регіоні, зокрема йдеться про портову інфраструктуру РФ та судноплавство.
Про це Патрушев розповів в інтерв'ю журналу "Национальная оборона".
"Прогноз обстановки на Балтиці дозволяє звернути увагу на навмисне розпалювання регіональної напруженості з боку військово-морських сил європейських країн Альянсу. Висока ймовірність подальшого посилення загроз російській портовій інфраструктурі та свободі судноплавства", – каже помічник Путіна.
Патрушев заявив, що НАТО продовжує проводити свою політику блокування Росії в Балтійському регіоні, "нехтуючи відновленням діалогу між Москвою і Вашингтоном".
Російський посадовець також заявив, що нинішнє загострення обстановки у Балтійському морі нібито спровокувала Велика Британія.
За словами Патрушева, "НАТО відпрацьовує застосування кібератак на навігаційне обладнання російських суден з метою організації позаштатних ситуацій, зокрема таких, що призводять до аварій".
Нагадаємо, раніше Патрушев заявив, що 2025 року Україна нібито "взагалі припинить існування". У РНБО вже відреагували на це, назвавши помісника Путіна генератором випадкових заяв.
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