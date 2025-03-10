Помічник Єльцина заявив, що РФ нібито може захопити захід України: що пропонує "хороший росіянин"

На його думку, Європі знадобилося б 3-4 роки, щоб створити військову силу та промисловість, здатну змінити баланс війни для України.

Сполучені Штати призупинили військову допомогу Україні. Якщо переговори в Саудівській Аравії ще більше не зіпсують настрої Вашингтона, допомога може відновитися. Можливо, підуть навіть санкції проти Росії.

Проте, якщо США відмовляться від України, навряд чи Європа найближчим часом зможе дієво допомогти. Таку думку у статті для The Telegraph висловив британський бізнесмен українського походження, колишній помічник першого президента Росії Бориса Єльцина з питань оборони Олександр Темерко, проти якого у РФ відкрили кримінальну справу за нібито розкрадання.

На його думку, візит президента Зеленського до Британії після суперечки у Білому домі був "демонстрацією вразливості".

"Насправді, хоча європейські лідери прийняли його, вони зробили це словами, а не мечами. Європа має гроші, навички та ентузіазм, щоб захистити Україну – але Україна не має часу чекати, поки Європа відновить свою військову промисловість", – вважає Темерко.

Він вважає, що Європі знадобилося б 3-4 роки, щоб створити військову силу та промисловість, здатну змінити баланс війни для України.

"Проте до того часу російська армія може бути біля західних кордонів України. Це три роки, яких немає в України. Росія посилюється і почне масований наступ до кінця цього року. Сильні слова Макрона не зупиняють танки. Єдина армія, здатна зупинити наступ росіян, – це доукомплектована українська армія – за підтримки Америки та Європи", – пише екссоратник Єльцина.

Навіщо Трампові угода про копалини

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Темерко вважає, що Трамп хоче просувати цей план, оскільки він хотів надіслати Росії чітке повідомлення: "Залиште Україну в спокої. Це мій партнер. У нас тут великий бізнес, який коштує майже весь ваш ВВП. Продовжуйте цю війну, і ви заплатите за це високу ціну".

На його думку, угода могла б зберегти українські життя та економічну інфраструктуру країни і є "однією з найкращих гарантій безпеки, які Україна могла отримати".

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій.

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