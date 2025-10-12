Юрій Ушаков / © Getty Images

У Кремлі виступили з новою порцією заяв щодо відносин із Заходом. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков поскаржився на нібито «сплочену ненависть» Європи до Росії, яку, за його словами, «важко пробурити» навіть американцям, з якими Москва продовжує підтримувати контакти.

Про це пишуть РосЗМІ.

В інтерв’ю російському пропагандисту помічник Путіна заявив, що європейці нібито об’єдналися на основі ірраціональної ненависті до Росії, яка ґрунтується на «брехні» та «голослівних звинуваченнях».

«У європейців склалася така сплочена ненависть до РФ, що її важко „пробурити“ навіть американцям», — заявив Ушаков.

За його словами, будь-які «розумні» голоси, що лунають в Європі на користь Росії, нібито «топлять у хвилях ненависті». Помічник диктатора також висловив своє «здивування» тим, що Європа змогла так консолідуватися на тлі антиросійської позиції.

Водночас Ушаков протиставив «ірраціональну» Європу Сполученим Штатам. Він наголосив, що, попри все, контакти з американськими колегами тривають.

«Контакти з американськими колегами продовжуються, робота йде», — зазначив він, намагаючись продемонструвати нібито більш конструктивну позицію Вашингтона порівняно з ЄС.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова до мирних переговорів, але звинуватив Україну та ЄС у «нагнітанні напруженості». За його словами, Київ та Брюссель не бажають шукати шляхи для врегулювання, попри заклики до діалогу з боку Москви та Дональда Трампа.