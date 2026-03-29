Помічник Путіна зробив заяву про "цікаві" пропозиції США щодо України

У Кремлі заявили, що США нібито зробили «цікаві» пропозиції щодо завершення війни в Україні. Пропозиції поки не реалізуються.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков / © Getty Images

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що США нібито зробили Москві низку «цікавих» пропозицій щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляють пропагандистські агентства РФ із посиланням на слова Ушакова.

«США висловили кілька досить цікавих і, можна сказати, корисних ідей та пропозицій», — зазначив Ушаков.

Він додав, що наразі ці пропозиції не реалізуються.

Водночас він підкреслив, що Вашингтон нібито має можливість «вплинути» на Київ, якщо забажає.

«Американці цілком можуть реально натиснути і вплинути на українську сторону», — заявив він.

Кремль про переговори США з Україною без РФ

Раніше путінський помічник Юрій Ушаков прокоментував нещодавню зустріч представників США та України, у Флориді. Він назвав війну в РФ проти України «українським конфліктом» і заявив, що «жодних текстів угод чи конкретних планів щодо врегулювання конфлікту з Росією ніхто не погоджував».

Що відомо про гарантії безпеки від США

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що США висунули умову для надання гарантій безпеки: зокрема, йшлося про виведення українських військ із Донбасу. Він зазначив, що такий крок загрожує безпеці України та Європи, оскільки залишить окупантам значущі оборонні позиції.

Проте в США це спростували, мовляв, гарантії безпеки США не пов’язані із виходом ЗСУ з Донбасу і наберуть чинності тільки після завершення війни.

Зеленський під час зустрічі з пресою повторив свою позицію, уточнивши, що він озвучив лише «невелику частину» ситуації, порівнявши її з верхівкою айсберга.

