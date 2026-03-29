Помічник Путіна зробив заяву про "цікаві" пропозиції США щодо України

Помічник президента Росії Юрій Ушаков

Реклама

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що США нібито зробили Москві низку «цікавих» пропозицій щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляють пропагандистські агентства РФ із посиланням на слова Ушакова.

«США висловили кілька досить цікавих і, можна сказати, корисних ідей та пропозицій», — зазначив Ушаков.

Реклама

Він додав, що наразі ці пропозиції не реалізуються.

Водночас він підкреслив, що Вашингтон нібито має можливість «вплинути» на Київ, якщо забажає.

«Американці цілком можуть реально натиснути і вплинути на українську сторону», — заявив він.

Кремль про переговори США з Україною без РФ

Раніше путінський помічник Юрій Ушаков прокоментував нещодавню зустріч представників США та України, у Флориді. Він назвав війну в РФ проти України «українським конфліктом» і заявив, що «жодних текстів угод чи конкретних планів щодо врегулювання конфлікту з Росією ніхто не погоджував».

Реклама

Що відомо про гарантії безпеки від США

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що США висунули умову для надання гарантій безпеки: зокрема, йшлося про виведення українських військ із Донбасу. Він зазначив, що такий крок загрожує безпеці України та Європи, оскільки залишить окупантам значущі оборонні позиції.

Проте в США це спростували, мовляв, гарантії безпеки США не пов’язані із виходом ЗСУ з Донбасу і наберуть чинності тільки після завершення війни.

Зеленський під час зустрічі з пресою повторив свою позицію, уточнивши, що він озвучив лише «невелику частину» ситуації, порівнявши її з верхівкою айсберга.