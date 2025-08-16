Помічниця Трампа зачарувала Путіна на Алясці: що відомо про таємничу жінку

Жінка, яка супроводжувала Трампа на Алясці, зачарувала кремліксьвогго диктатора / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп прилетів на Аляску у супроводі таємничої жінки, яка викликала неабиякий інтерес громадськості. Ця ефектна особа зачарувала російського диктатора Володимира Путіна та навіть змусила його посміхнутися, коли вони потискали руки незадовго до його відльоту з авіабази Ельмендорф в Анкориджі.

Як повідомляє Daily Mail, цією жінкою виявилася Моніка Кроулі, головний протоколіст Білого дому.

Ключова роль Кроулі

Хоча Моніка Кроулі не настільки відома, як сам Трамп, і не має такого впливу на ухвалення рішень, як деякі члени його кабінету, вона відіграє життєво важливу роль у всіх великих заходах, які проводяться в США.

На посаді головного протоколіста її завдання — забезпечити безперебійне проведення дипломатичних процедур і переконатися, що кожна людина стоїть на своєму місці.

Згідно з інформацією Державного департаменту, саме Кроулі відповідає за:

координацію з іноземними послами та посольством США за кордоном, щоб забезпечити ідеальний приїзд іноземних делегацій;

створення детальної програми візиту, включаючи організацію важливих зустрічей, як-от зустріч Трампа і Путіна на Алясці.

Кроулі також супроводжує президента під час усіх його офіційних візитів, стежить за тим, щоб усе було оплачено, та забезпечує правильне розміщення прапорів та інших елементів церемоніалу.

Цікаві факти та кар’єра Моніки Кроулі

Дональд Трамп призначив Кроулі на цю посаду на початку грудня, а 30 травня вона склала присягу. Моніка Кроулі також відповідає за організацію святкування 250-річчя Америки та проведення таких великих спортивних подій, як чемпіонат світу з футболу у 2026 році та Олімпійські ігри у Лос-Анджелесі у 2028 році.

Вона вже працювала на Трампа під час його першого терміну як помічник міністра фінансів зі зв’язків з громадськістю. За цю роботу вона отримала нагороду Александера Гамільтона, якою відзначають видатні досягнення в покращенні роботи виконавчих органів.

Кроулі також була помічником з питань зовнішньої політики у колишнього президента Річарда Ніксона. Вона має ступінь доктора філософії Колумбійського університету.

У 1998 році Моніка Кроулі приєдналася до Fox News Channel як політичний та міжнародний аналітик. Вона покинула канал у 2004 році, а у 2008 році повернулася як позаштатний експерт.

Крім того, Кроулі є авторкою двох бестселерів про колишнього президента Ніксона: «Ніксон без запису: його відверті коментарі про людей і політику» (1996) та «Ніксон узимку» (1998).

