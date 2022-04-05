Помилка Штайнмаєра: президент Німеччини визнав невдачу у стосунках з Росією

Німецький політик заявив, що його підтримка російського газопроводу "Північний потік-2" була явною помилкою.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр покаявся за помилки у своїй політиці щодо Російської Федерації та визнав невдачу у спробі інтегрувати Росію в структуру європейської безпеки.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

Штайнмаєр заявив, що його підтримка російського газопроводу "Північний потік-2" була явною помилкою.

“Ми трималися мостів, у які Росія більше не вірила і про які нас попереджали наші партнери", - зауважив він.

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Президент Німеччини також заявив, що відповідальність за війну несе російський президент Путін, але це “не означає, що нам не потрібно переосмислювати речі, де ми зробили помилки”.

“Нам не вдалося створити спільний європейський дім, до якого входить і Росія. Нам провалилася спроба інтегрувати Росію в спільну архітектуру безпеки”, - підкреслив Штайнмаєр.

Він пояснив, що у своїх політичних оцінках Путіна він не міг припустити, що господар Кремля погодиться на повне економічне, політичне та моральне розорення своєї країни через власне імперське божевілля.

“Я помилявся, як і інші”, - наголосив федеральний президент, зазначивши, що з Росією під керівництвом Путіна "не буде повернення до довоєнного статус-кво".

Нагадаємо, Німеччина висилає 40 співробітників посольства РФ у відповідь на масові вбивства росіянами українців у Бучі. Російські співробітники повинні залишити країну протягом 5 днів.

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