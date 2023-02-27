Помилка туриста з вечерею коштувала йому дорожче, ніж вся відпустка на Балі

Чоловік помилково замовив пляшку вина за 2000 доларів під час вечері з друзями.

Австралійський відпочивальник під час відвідування Індонезії влаштував в ресторані святкову вечерю для друзів з нагоди свого дня народження. Він замовив пляшку вина, за яку у кінцевому підсумку заплатив більше за всю подорож на Балі.

Про це пише Ladbible.

Чоловік замовив пляшку білого вина Domaine Leflaive Chevalier-Montrachet, що, як він думав, коштує 170 австралійських доларів (в індонезійських рупіях ціна становила б 1,7 мільйона).

Проте офіціант під час замовлення перепитав гостя, чи впевнений він щодо замовлення?..

"Я ще й образився на нього: невже я не можу заплатити 170 доларів за пляшку вина!?" — розповів турист.

Він нічого не запідозрив і тоді, коли до його компанії підійшов шеф-кухар ресторану та особисто привітав гостей.

"Я подумав, який гарний ресторан і привітний персонал!" — пригадав відпочивальник.

Однак наступного дня чоловік перевірив свій рахунок і виявив, що витратив на вино понад 2000 доларів.

Насправді пляшка коштувала йому приблизно 1700 австралійських доларів (42 089 грн).

"Ця вечеря виявилася дорожчою за усю мою відпустку", — пожалівся. відпочивальник.

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