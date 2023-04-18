"Помилково повернула до його дому": у США чоловік застрелив дівчину, яка була в авто

За словами одного з друзів дівчини, ніхто з групи не виходив з автівки й не намагався проникнути до будинку Монахана.

У Нью-Йорку американця звинуватили у вбивстві дівчини, яка була в автівці, що помилково в'їхала на його під'їзну доріжку.

Про це пише BBC Україна.

У поліції повідомили, що 20-річна Кейлін Гілліс та троє її друзів заблукали й випадково в'їхали на під'їзну доріжку будинку Кевіна Монахана у містечку Хеврон. Авто розвернулося, у той час як з будинки вийшов 65-річний Кевін Монахан і зробив щонайменше два постріли по машині. Одна з куль влучила у Кейлін Гілліс. Дівчина не вижила.

"Дуже сумний випадок. Молоді люди шукали домівку друга й опинилися біля будинку цієї людини, яка вирішила вийти з вогнепальною зброєю", - заявив на пресконференції шериф округу Вашингтон Джеффрі Мерфі.

За словами одного з друзів дівчини, ніхто з групи не виходив з автівки й не намагався проникнути до будинку Монахана.

"Цілком очевидно, що жодної загрози від автівки не було, - сказав шериф Мерфі. - У пана Монахана не було причин відчувати загрозу".

Зазначається, що група проїхала близько 10 км до сусіднього міста, перш ніж додзвонитися до служби екстреної допомоги. Медики не встигли врятувати дівчину.

Монахан "не співпрацював зі слідством і відмовився залишити своє місце проживання, щоб поговорити з поліцією", йдеться у повідомленні офісу шерифа.

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