Помилування експрезидентки Південної Кореї та COVID-рекорд в Іспанії. П'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- США закликали Росію виконати свої зобов'язання щодо Мінських угод, а також відвести війська, зосереджені вздовж кордонів України, та припинити "агресивну риторику". Читати далі –>
- Уряд Південної Кореї оголосив про помилування колишньої президентки Пак Кин Хє, яка відбуває покарання за хабарництво та інші злочини. Читати далі –>
- В Іспанії втретє за тиждень зафіксували рекордний добовий приріст заражень коронавірусом. Громадян зобов'язали носити маски на вулиці, а в Каталонії відновили комендантську годину. Читати далі –>
- В Італії на тлі нового максимуму COVID-хворих заборонили публічні святкування Нового року. Читати далі –>
- Уряд Еквадору зробив вакцинацію проти COVID-19 обов'язковою для більшості громадян від п'яти років, пояснивши відповідне рішення зростанням кількості інфікувань і поширенням "Омікрона". Читати далі –>