Поміняють трактори на танки: Путін вирішив, що Білорусі терміново потрібна військова техніка

Поміняють трактори на танки: Путін вирішив, що Білорусі терміново потрібна військова техніка

Президент країни-агресора пообіцяв найближчим часом поставити Мінську сучасні зразки військової техніки.

Президент Російської Федерації Володимир Путін, до якого у п’ятницю, 11 березня, прибув із Мінська самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, пообіцяв, що на білоруських територіях так званої “Союзної держави” з’являться “взірці сучасної військової техніки”.

Про це повідомляють російські агентства з посиланням на прессекретарку білоруського узурпатора Наталію Ейсмонт.

За її словами, Путін та Лукашенко під час розмови у Москві, яка тривала 5 годин, багато уваги приділили розвитку військово-промислового комплексу та оборони.

“Зокрема, домовилися про постачання найближчим часом Росією до Республіки Білорусь найсучасніших зразків військової техніки”, - заявила вона.

Про яку саме техніку йдеться, прессекретарка Лукашенка не уточнила.

“Віддячити” господарю Кремля за “новітнє” російське озброєння, яке вже успішно горить на полях бою під час розв’язаної Росією війни в Україні, Лукашенко пообіцяв такою ж “сучасною” сільськогосподарською технікою, тобто тракторами.

Нагадаємо, того ж дня міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до білоруського народу, заявивши, що, за його інформацією, російські війська готують серію провокацій і мають намір завдати авіаударів по території Білорусі. Для маскування росіяни проведуть атаку з повітряного простору України. Таким чином країна-агресорка хоче змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.

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