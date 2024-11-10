Помпео та Гейлі, які виступали за допомогу для України, не ввійдуть до адміністрації Трампа

Новий президент США працює над створенням своєї команди.

Колишня кандидатка на посаду президента від Республіканської партії Ніккі Гейлі та колишній державний секретар Майк Помпео не будуть запрошені до нової адміністрації Трампа.

Про це заявив Дональд Трамп, пише Reuters.

"Я не планую запрошувати колишню послиню Ніккі Гейлі та колишнього державного секретаря Майка Помпео приєднатися до формованої адміністрації Трампа. Я дуже ціную нашу попередню співпрацю і дякую їм за службу нашій країні", — написав Трамп.

Трамп наразі проводить зустрічі з потенційними кандидатами на посади в своїй адміністрації до інавгурації 20 січня.

Ніккі Гейлі — ексгубернаторка Південної Кароліни та колишня постійна представниця США в ООН. Гейлі неодноразово наголошувала на підтримці України та підкреслювала, що перемога України у війні з Росією відповідає інтересам США.

Майк Помпео за часів першого президентства Дональда Трампа був держсекретарем США, а перед цим очолював ЦРУ. Він також відомий своєю підтримкою України.

Нагадаємо, Дональд Трамп обрав очільницю його передвиборчої кампанії Сьюзі Вайлз керівницею апарату Білого дому. Вона стане першою жінкою на цій посаді.

Майбутня керівниця апарату Білого дому США вважається найвпливовішим політичним стратегом у штаті Флорида — вона виграла губернаторську кампанію Ріка Скотта 2010 року, керувала кампаніями Трампа у Флориді у 2016 і 2020 роках, допомогла Рону ДеСантісу перемогти на губернаторських виборах 2018 року та керувала загальнонаціональною кампанією Трампа 2024-го.

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