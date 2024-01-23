Помпео відповів, чи підтримуватимуть Штати Україну у разі президентства Трампа

За його словами, члени Республіканської партії мають багато різних політичних поглядів, але завжди розуміли роль США у світі та їхню відповідальність.

У разі обрання президентом США Дональда Трампа Вашингтон все одно продовжить фінансову і військову підтримку України.

Про це заявив колишній державний секретар США та ексочільник ЦРУ за президентства Трампа Майкл Помпео, передає Kyodo.

Помпео сказав, що "ніколи не бачив", щоб Вашингтон "відходив" від своїх союзників і партнерів під час президентства Трампа від 2017 до 2021 року.

За його словами, члени Республіканської партії мають багато різних політичних поглядів, але завжди розуміли роль США у світі та їхню відповідальність.

Помпео також сказав, що Трамп, який "не любить війни", "дасть американському народу та всьому світу найкращу можливість" повернутися до більш мирного стану, якщо він знову стане президентом.

Раніше повідомлялося, що головний конкурент Трампа Рон Десантіс вийшов із президентських перегонів США.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що у разі перемоги на виборах вимагатиме від Заходу компенсувати вартість наданої Україні зброї. Також він вкотре запевнив, що завершить війну в Україні за 24 години і змусить Зеленського й Путіна укласти угоду.

На думку Трампа, Україні потрібно було "віддати" РФ свої території.

Президент Зеленський своєю чергою відповів, чи становить загрозу для України ймовірна перемога Трампа.