Помста Кремля: у Москві заляпали "кров'ю" фасад польського посольства (відео)

Російські пропагандистські канали опублікували відео “симетричної помсти” за облитого червоною фарбою посла РФ у Варшаві.

Після інциденту у Варшаві, де 9 травня під час покладання квітів до пам'ятника радянським воїнам облили червоною фарбою російського посла, троє невідомих заляпали стіну посольства Польщі у столиці РФ.

На відео, опублікованому в соцмережах, видно трьох чоловіків, які обливали будівлю фарбою.

Двоє чоловіків заливають “кров’ю” фасад, а третій знімає цю подію на телефон.

Moskwa - ambasada RP. Odpowiedź na oblanie amb. Andriejewa w poniedziałek w Warszawie. Asymetryczna - i oby tak zostało. pic.twitter.com/jyvSQLlJnk — Łukasz Adamski (@LukaszAdamskiPL) May 11, 2022

Речник Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна повідомив, що посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський підтвердив, що така подія дійсно трапилася у середу, 11 травня. Посол викликав на місце пригоди поліцію.

Ясіна також зазначив, що якщо Польща зробить якісь дипломатичні кроки у зв'язку з цим інцидентом, то про це буде повідомлено додатково.

“Будь-які спроби такої реакції на ситуацію, що мала місце у Варшаві, звісно, абсолютно неприйнятні. Дипломатичні представництва та дипломати користуються належним імунітетом. Я не думаю, що цей тип інциденту потребує ширшого коментаря, за винятком того, що ми будемо очікувати від російської сторони пояснення і встановлення можливих винуватців”, - прокоментував згодом журналістам заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач, перебуваючи у Вашингтоні.

Нагадаємо, раніше у Смоленській області РФ колона будівельної техніки під'їхала до Катинського меморіалу, де поховані польські воїни — жертви розстрілів під час Другої світової війни. Бульдозери погрозливо підняли ковші біля пам’ятного знака.

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