Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

"Помста неминуча": лідер Ірану опублікував провокаційний ролик із замахом на Трампа

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Помста неминуча": лідер Ірану опублікував провокаційний ролик із замахом на Трампа

скріншот з відео

На опублікованих кадрах дистанційно керований робот бере на приціл експрезидента США, коли той грає в гольф.

Відеоролик під назвою “Помста неминуча”, на якому експрезидент США Дональд Трамп стає мішенню дрона-вбивці, опублікував на своїй офіційній сторінці верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї.

У четвер, 13 січня, анімацію широко перепостили в соцмережах. 

Цей ролик був частиною проведеного в Ірані конкурсу, присвяченого вбивству 3 січня 2020 року генерала Касема Сулеймані, який загинув внаслідок удару американського безпілотника в Багдаді. Фактично він містить заклик до помсти.

На відео зображено Трампа, який грає в гольф, імовірно, у флоридській резиденції “Мар-а-Лаго”, а тим часом дистанційно керований робот непомітно проходить повз камери спостереження, наводить приціл на експрезидента США і відправляє текстове повідомлення англійською: “Вбивця Сулеймані і той, хто віддав наказ, заплатять за це”. 

Відео обривається до моменту пострілу, тобто самого факту вбивства Трампа анімація не містить.

В американському виданні The Independent опубліковане відео назвали “різким і провокаційним жестом на тлі міжнародних переговорів про іранську ядерну програму”.

Нагадаємо, раніше президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що колишній очільник США Дональд Трамп повинен постати перед судом у зв’язку із вбивством високопоставленого генерала, командувача елітного Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані у 2020 році.

Читайте також:

Наступна публікація