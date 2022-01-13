"Помста неминуча": лідер Ірану опублікував провокаційний ролик із замахом на Трампа

На опублікованих кадрах дистанційно керований робот бере на приціл експрезидента США, коли той грає в гольф.

Відеоролик під назвою “Помста неминуча”, на якому експрезидент США Дональд Трамп стає мішенню дрона-вбивці, опублікував на своїй офіційній сторінці верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї.

У четвер, 13 січня, анімацію широко перепостили в соцмережах.

Цей ролик був частиною проведеного в Ірані конкурсу, присвяченого вбивству 3 січня 2020 року генерала Касема Сулеймані, який загинув внаслідок удару американського безпілотника в Багдаді. Фактично він містить заклик до помсти.

На відео зображено Трампа, який грає в гольф, імовірно, у флоридській резиденції “Мар-а-Лаго”, а тим часом дистанційно керований робот непомітно проходить повз камери спостереження, наводить приціл на експрезидента США і відправляє текстове повідомлення англійською: “Вбивця Сулеймані і той, хто віддав наказ, заплатять за це”.

Відео обривається до моменту пострілу, тобто самого факту вбивства Трампа анімація не містить.

Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei has shared a video that appears to call for the assassination of Donald Trump in revenge for last year’s killing of its top military commander, Gen Qasem Soleimani. pic.twitter.com/bk1faSkdbk — Hami Hamedi (@HamediHami) January 13, 2022

В американському виданні The Independent опубліковане відео назвали “різким і провокаційним жестом на тлі міжнародних переговорів про іранську ядерну програму”.

Нагадаємо, раніше президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що колишній очільник США Дональд Трамп повинен постати перед судом у зв’язку із вбивством високопоставленого генерала, командувача елітного Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані у 2020 році.

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