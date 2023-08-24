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Помста Путіна чи інсценування: Христо Грозєв висловив гіпотези щодо загибелі Пригожина 

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Помста Путіна чи інсценування: Христо Грозєв висловив гіпотези щодо загибелі Пригожина 

Євген Пригожин і Володимир Путін. / Фото: Associated Press

доповнюється...

Журналіст незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв висунув дві гіпотези щодо загибелі ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина - це або справжня помста президента- диктатора РФ Володимира Путіна або інсценування загибелі олігарха. 

Такі гіпотези висловив розслідувач, повідомляє видання "Главком"

Разом з тим Грозєв виключив можливість диверсії з боку України. За його словами, зараз для Києва  ліквідація Пригожина має не так багато переваг, як тоді, коли він очолював найбільший підрозділ в військ РФ. 

"Обмежуємося двома гіпотезами: це або справжня помста Путіна, яку я передбачав до кінця року, що Пригожина дійсно вб'ють. Оскільки інакше Путін не зможе зберегти репутацію жорстокого правителя після того, як назвав його зрадником. Або це інсценування самого Пригожина, на що я  впевнений, як мінімум на 40%. Оскільки це вписується в його стиль, який ми знаємо. Ми бачили документи двійника Пригожина, яким він видавав наказ змінити своє ім'я на його", - розповів Христо Грозєв.

Дата публікації
Перегляди
1627
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