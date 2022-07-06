Помста Путіна: суд у Росії заблокував експортний маршрут для казахстанської нафти

Помста Путіна: суд у Росії заблокував експортний маршрут для казахстанської нафти

На тлі напруження в стосунках лідерів РФ та Казахстану суд Новоросійська ухвалив рішення призупинити діяльність Каспійського трубопровідного консорціуму.

Після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у присутності російського президента Володимира Путіна заявив про невизнання державності так званих “ДНР” та “ЛНР”, стосунки між лідерами країн різко погіршилися. Ніби заради помсти, РФ несподівано обмежила експорт казахстанської нафти, заблокувавши транзит через Каспійський трубопровідний консорціум.

Про відповідне рішення суду повідомляє російське видання РБК.

У повідомленні йдеться, що Приморський районний суд Новоросійська ухвалив рішення призупинити діяльність Каспійського трубопровідного консорціуму (компанія за участю Росії та Казахстану) з 5 липня на 30 діб.

Причиною стало те, що Ространснагляд нібито виявив екологічні порушення на виробничих об'єктах КТК. Перевірка відбулася ще 6 травня, а через місяць було складено відповідний протокол.

“Каспійський трубопровідний консорціум діє в рамках правового поля Російської Федерації і змушений виконати рішення суду. Рішення буде оскаржено відповідно до встановленого законодавства порядку”, - повідомили в компанії.

Трубопроводу "Тенгіз — Новоросійськ" довжиною 1511 км поставляється понад дві третини всієї експортної нафти Казахстану, а також сировина з російських родовищ, у тому числі на Каспії. Морський термінал КТК оснащений трьома виносними причальними пристроями.

КТК не перебуває ні під санкціями ЄС, ні США.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не порушуватиме західні санкції, запроваджені проти РФ.

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