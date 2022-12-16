Помста терористів: у Туреччині від вибуху постраждав автомобіль з поліцейським спецназом

Напад на турецьких поліцейських спланував родич чоловіка, якого було ліквідовано під час антитерористичної операції.

У п’ятницю, 16 грудня, в провінції Діярбакир на південному сході Туреччини вибухнув залишений на узбіччі автомобіль, коли повз нього проїжджав броньований мікроавтобус з поліцейським спецназом. Постраждало 8 поліцейських та один цивільний.

Про це повідомляє турецьке видання TRT Haber.

Для нападу було застосовано дистанційно керовану бомбу, яку заклали в орендований автомобіль. Дочекавшись проїзду поліцейського мікроавтобуса, терорист здійснив вибух.

За словами міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, затримано п'ятеро підозрюваних. Один із них зізнався, що доставив автомобіль на автотрасу та заклав бомбу.

KAHPE PUSU!#Diyarbakır'da Polis servis aracının geçişi sırasında yol kenarında park halinde bulunan bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 8 Polisimiz yaralandı.



Geçmiş olsun Yiğitler! pic.twitter.com/XdFtRWW90p — TTA Grup (@TTAgrup) December 16, 2022

Також читайте Туреччина оголосила про початок повітряної операції проти курдів

Правоохоронці стверджують, що організатор вибуху є братом учасника терористичної організації, якого знешкодив спецназ ще 2004 року.

Усі дев’ятеро осіб, які зазнали незначних пошкоджень, були доправлені до лікарні, але в тривалій госпіталізації не мали потреби.

Нагадаємо, в турецькому місті Стамбул після недавнього теракту знову було неспокійно. В одному з міських районів пролунали вибухи, а також зайнялися кілька припаркованих авто.

Читайте також: