Помста у залі суду: чоловік шість разів вистрілив у вбивцю свого батька – відео 18+

У Бразилії розлючений чоловік піднявся під час судового процесу над ймовірним вбивцею свого батька, витягнув пістолет і шість разів вистрілив у підсудного.

Про це пише NTK.

Кадри з камер відеоспостереження показують, як судді та присяжні зі страху тікали або притискалися до землі, коли розгорталася ця драма.

Крістіано Алвес Терто відкрив вогонь у Франсіско Клейдівальдо Маріано де Моура, коли переслідував його в залі суду. Після того, як він впав на підлогу, Терто двічі вдарив його прикладом своєї зброї по голові.

Після цього за нападником погналися співробітники поліції, які заарештували його на місці події за підозрою в замаху на вбивство.

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Інцидент стався в Сан-Жозе-ду-Бельмонте ще 29 листопада, але кадри були оприлюднені лише 1 квітня.

Після стрілянини де Моура був доставлений до місцевої лікарні, а потім переведений до більшої установи в Серра-Тальхада. Відтоді його виписали і він перебуває на волі, дата повторного судового розгляду справи ще не призначена.

Терто був відправлений до в'язниці під вартою 30 листопада.

Де Моура нібито застрелив батька свого нападника, Франсіско Алвеса, 5 жовтня 2012 року.

Згідно з його зізнанням, він шукав віслюка, який заблукав з його власності в Лагоа-Александре. Коли він знайшов Алвеса на своїй фермі, він запитав його, чи не бачив він віслюка, на що Алвес нібито відповів: "Забирайся з моєї землі, брудний маленький злодію".

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Після штовханини Алвес нібито схопив дерев'яну палицю і попрямував до нього. Де Моура вистрілив у повітря, намагаючись налякати його. Але Алвес продовжував рухатися до нього. Тоді він зробив другий постріл у землю. Але Алвес продовжував наближатися. Тоді він зробив третій постріл, який влучив йому в живіт.

Алвеса доставили до лікарні, де він помер через 18 днів після поранення. Де Моура втік до Сальгейро, де його заарештували.

Нагадаємо, у Фінляндії сталася стрілянина у початковій школі. 12-річного підозрюваного затримали.

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