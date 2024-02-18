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Помста за Авдіївку: партизани у Волгограді здійснили диверсію на важливому логістичному вузлі

Помста за Авдіївку: партизани у Волгограді здійснили диверсію на важливому логістичному вузлі

Партизани здійснили чергову диверсію в Росії / Фото: t.me/atesh_ua

Через станцію рухаються поїзди до Криму та Ростова.

Військовий партизанський рух українців та кримських татар "АТЕШ" провів диверсію у Волгоградській області. 

Про це партизани інформують у повідомленні у соціальних мережах. 

"Агент нашого руху здійснив диверсію, підпалив релейну шафу на станції Максима Горького у Волгограді. На деякий час він зупинив перекидання військової техніки", - йдеться у повідомленні. 

Цей об'єкт дуже важливий для російського режиму з погляду логістики. Ця станція — важливий вузол, через який військові поїзди йдуть до Криму та Ростова. Тепер у окупантів будуть із цим проблеми.

"Це помста за Авдіївку! Нам потрібні люди, які готові боротися за припинення війни", - резюмують підпільники. 

Нагадаємо, партизани провели розвідку аеродрому в Джанкої та дізналися цікаві деталі.

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