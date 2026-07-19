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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Помста за смертельні атаки по Україні: Зеленський показав відео, як палає Росія

Українські далекобійні санкції досягли об’єктів, які забезпечують та фінансують російську агресію, наголосив Зеленський.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атаки по РФ

Атаки по РФ / © Володимир Зеленський

Україна відповідає на російські криваві атаки, завдаючи ударів по військово-промислових цілях. У Росії палають нафтобази та танкери тіньового флоту.

Відео наслідків атак показав президент України Володимир Зеленський у неділю, 19 липня.

«Продовжуємо цілком справедливо та влучно відповідати на російські удари. Сьогодні українські далекобійні санкції досягли визначених об’єктів, які забезпечують та фінансують російську агресію. Підрозділи СБУ уразили одразу три нафтобази у Ставропольському регіоні, підрозділи наших Збройних Сил — ще один обʼєкт паливної сфери у цьому ж регіоні», — зазначив глава держави.

Також Україна атакувала судна російських танкерів тіньового флоту в акваторії Чорного моря. За словами президента, зафіксовано точні влучання по трьох танкерах.

Атака на Росію. Відео: Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Атаки Росії по Україні — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня Росія атакувала Київ та область балістичними ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано у п’яти районах столиці. В одному із них палав багатоповерховий житловий будинок. Відомо про одного загиблого та 16 потерпілих.

Також росіяни атакували вранці Суми. Вдарили по житловому сектору та промисловій зоні. З-під завалів власного будинку дістали тіло чоловіка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
746
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