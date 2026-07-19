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Помста за смертельні атаки по Україні: Зеленський показав відео, як палає Росія
Українські далекобійні санкції досягли об’єктів, які забезпечують та фінансують російську агресію, наголосив Зеленський.
Україна відповідає на російські криваві атаки, завдаючи ударів по військово-промислових цілях. У Росії палають нафтобази та танкери тіньового флоту.
Відео наслідків атак показав президент України Володимир Зеленський у неділю, 19 липня.
«Продовжуємо цілком справедливо та влучно відповідати на російські удари. Сьогодні українські далекобійні санкції досягли визначених об’єктів, які забезпечують та фінансують російську агресію. Підрозділи СБУ уразили одразу три нафтобази у Ставропольському регіоні, підрозділи наших Збройних Сил — ще один обʼєкт паливної сфери у цьому ж регіоні», — зазначив глава держави.
Також Україна атакувала судна російських танкерів тіньового флоту в акваторії Чорного моря. За словами президента, зафіксовано точні влучання по трьох танкерах.
Атаки Росії по Україні — останні новини
Нагадаємо, у ніч проти 19 липня Росія атакувала Київ та область балістичними ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано у п’яти районах столиці. В одному із них палав багатоповерховий житловий будинок. Відомо про одного загиблого та 16 потерпілих.
Також росіяни атакували вранці Суми. Вдарили по житловому сектору та промисловій зоні. З-під завалів власного будинку дістали тіло чоловіка.