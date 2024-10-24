Помста за теракт: Туреччина вдарила по північному Іраку та Сирії

Як зазначили у Міністерстві національної оборони Туреччини, було знищено 32 терористичні цілі.

Турецькі військові здійснили повітряні операції проти терористичних цілей на півночі Іраку та Сирії.

Про це повідомляє Міноборони Туреччини.

Загалом було знищено 32 цілі, що належали терористам.

"Операція була здійснена відповідно до наших прав на самооборону, які випливають із статті 51 Статуту ООН. Ми застосовували вітчизняні боєприпаси та нейтралізували багатьох терористів", - йдеться в заяві військових

Туреччина вдарила по Іраку та Сирії у відповідь на теракт

Нагадаємо, 23 жовтня в Анкарі стався теракт, внаслідок якого щонайменше 5 людей загинуло, ще 19 — отримали поранення.

Зі слів міністра внутрішніх справ Алі Єрлікая, було призначено велику групу прокурорів, які будуть розслідувати справу. Президент Туреччини, який перебуває наразів у РФ, засудив акт тероризму.

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