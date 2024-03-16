Помста за вкрадений телефон: хлопець живцем спалив п'ятьох людей

Як з'ясувалося, жертвами пожежі стали не ті люди, які його пограбували.

У США на 40 років засудили одного з підлітків, які підпалили будинок у Денвері. В результаті пожежі загинули пʼятеро людей. Поліція вважає — це помста за викрадений телефон, який виявили у будинку.

Про це повідомляє американський телеканал ABC News.

Подія сталася 5 серпня 2020 року. Тоді троє підлітків — Гевін, Кевін та Діллон — вночі підпалили дім, де згоріли пʼятеро членів сім’ї Діол, серед яких шестимісячна дитина. Троє людей змогли врятуватися, випригнувши з вікон другого поверху.

За версією слідства, у Кевіна викрали iPhone, який він зміг вистежити (це можливо за допомогою програми "Локатор" на пристроях операційної системи IOS — ред.). Він знайшов будинок та з іншими хлопцями підпалити його. Кевін зізнався у підпалі та наступного дня в новинах дізнався, що жертвами були не ті люди, які його пограбували.

19-річний Гевін постав перед судом та визнав себе винним в одному із пунктів звинувачення. Він отримав 40 років увʼязнення.

Нагадаємо, суд у пакистанській провінції Пенджаб засудив 22-річного хлопця до смертної кари за звинуваченням у богохульстві через повідомлення у месенджері WhatsApp.

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