Помилка коштувала $100 тисяч: ресторан осоромився, звинувативши клієнтів

Працівники ресторану припустилися помилки з проведенням платежу / © Pexels

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Британська родина отримає компенсацію у розмірі 100 тисяч доларів від ресторану, який публічно звинуватив їх у втечі без оплати рахунку. Як виявилося, клієнти повністю розрахувалися, але працівники закладу припустилися помилки з проведенням платежу.

Про це пише таблоїд Daily Mail.

Минулого липня Пітер та Енн МакГірри разом зі своїми дітьми Пітером-молодшим і Керол відвідали ресторан The Horse & Jockey Inn у мальовничому районі Пік-Дистрикт в Англії. Візит був абсолютно звичайним: родина замовила стейки з яловичини та окосту, ель і лагер, після чого вирушила додому в Ома, Північна Ірландія.

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Деталі історії

Незабаром після їхнього від’їзду на сторінці закладу в Facebook з’явилося відео з камер спостереження, де МакГіррів звинувачували у втечі без оплати рахунку на $200. Невдовзі ця історія потрапила до заголовків ЗМІ, серйозно зашкодивши репутації родини, яка вирішила подати позов до суду.

Зрештою, з’ясувалося, що The Horse & Jockey Inn поспішив із висновками. Родина повністю розрахувалася карткою, але хтось із персоналу забув провести платіж через касовий апарат. Спроби адміністрації вибачитися за помилку та переконати сім’ю відкликати позов, пропонуючи безплатні страви та проживання в готелі, результату не дали.

Позов до суду

«Багато хто міг би прийняти таку пропозицію. Втім, зважаючи на статки МакГіррів та їхню бездоганну репутацію, це було неможливо. Вони не мали іншого вибору, окрім як вдатися до правових заходів для відновлення свого імені», — пише джерело, на яке посилається видання.

Виявилося, що родина володіє компанією McGirr Engineering, міжнародно визнаним підприємством з виробництва будівельного обладнання вартістю £2 мільйони та готівковими резервами близько £1,3 мільйона.

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У підсумку The Horse & Jockey Inn погодився на досудове врегулювання з виплатою $100 тисяч і на офіційне вибачення за пережитий неприємний досвід.