Помилка лікарів ледь не коштувала життя жінці під час відпустки: що трапилось (фото)

Молі Морган / © LADbible

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22-річна мешканка Уельсу Молі Морган під час відпустки в Анталії пережила два напади судом, але їй поставили хибний діагноз теплового удару, тоді як насправді це була пухлина мозку.

Про це пише LADbible.

Молі разом із хлопцем Оллі Хіггінсом провела тиждень в Анталії. Все йшло добре, дівчина почувалася нормально, лише мала незначні труднощі зі сном. У день перед вильотом додому пара провела час на сонці, а вночі сталося щось несподіване. Близько першої години ночі Молі пережила перший судомний напад, а за двадцять хвилин — другий. Оллі викликав лікаря з готелю, і той запевнив, що це звичайний тепловий удар через високу температуру, нестачу води та загальне виснаження.

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«Було спекотно, але не нестерпно — приблизно 28-30 градусів. Ми були на сонці цілий день, я мало пила води. Я подумала, що це просто тепловий удар», — пригадує Молі. Вже наступного вечора пара полетіла додому.

© LADbible

Після повернення дівчина розповіла про напади рідним, і її сестра, яка працює медсестрою, наполягла на терміновому обстеженні. У Royal Shrewsbury Hospital Молі пройшла КТ і МРТ. Результати шокували: в її мозку виявили пухлину розміром 4 сантиметри з лівого боку. «Я була приголомшена. Не могла повірити, бо не мала жодних симптомів, почувалася добре. У мене лише кілька разів на рік бувають мігрені, але я думала, що це нормально», — ділиться вона.

© LADbible

Після кількох днів у лікарні на протисудомних препаратах дівчину перевели до спеціалізованого нейрохірургічного центру в Royal Stoke University Hospital. Там вирішили видаляти пухлину методом так званої краніотомії в стані свідомості. Хірурги пояснили: щоб не пошкодити мовні центри мозку, Молі має бути притомною і говорити під час операції. Дівчина не вагалася: «Я сказала: робіть усе, що треба».

Під час чотиригодинної операції Молі просили повторювати слова валлійською та англійською. У залі був навіть перекладач на випадок, якщо виникнуть складнощі. «Були моменти, коли я не могла сказати слово — і вони знали: ось ділянка, яку чіпати не можна. Це неймовірно. Я пам’ятаю частину операції, хоча вона тривала чотири години», — каже вона. Після процедури на її голові залишилось 28 металевих скоб, і вже за кілька днів Молі виписали додому.

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Згодом медики підтвердили: пухлина була доброякісною, не раковою. Відтоді Молі пройшла два контрольних МРТ-сканування, ще одне планується найближчим часом. Якщо все буде добре, спостереження проводитимуть кожні шість місяців.

© LADbible

Сьогодні дівчина повернулася до звичного життя — працює на сімейній фермі і почувається добре. Лікарі називають її відновлення вражаючим. «Коли тобі кажуть, що в тебе пухлина мозку, ти очікуєш найгіршого. Але все сталося настільки швидко. Жодних попереджувальних знаків. Я мала лише мігрень — і то рідко. Я дуже вдячна своїй сестрі: якби не вона, я могла б і не дізнатися, що зі мною», — зізнається Молі.

За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, симптоми пухлини мозку можуть бути дуже різними і залежать від того, яку саме ділянку мозку вона уражає. Серед найпоширеніших — головний біль, судоми, нудота, блювання, сонливість, зміни особистості або пам’яті, мовні чи зорові порушення, слабкість однієї сторони тіла. Медики радять при будь-яких незвичних симптомах негайно звертатися до лікаря — як зробила Молі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» вперше в історії медики провели трансплантацію органів від дитини після фіксації смерті головного мозку. Донором стала 4-річна дівчинка.

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