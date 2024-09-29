Понад 100 дронів України атакували склад боєприпасів у Волгоградській області - ЗМІ

У ніч проти 29 вересня ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ уразили арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань Волгоградської області Росії 120-ма дронами.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на українську розвідці.

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"Арсенал був атакований близько 2:30 ночі 29 вересня за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі – понад 600 кілометрів", - розповіли джерела.

Тим часом губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що БПЛА були "збиті", постраждалих та пошкоджень об'єктів немає, лише загорілась суха трава, яку швидко загасили.

Нагадаємо, раніше в ЦПД припустили, що у Волгоградській області дрони атакували склад боєприпасів, де могли зберігатися іранські ракети.

За тиждень ворог застосував майже 900 авіабомб та більше ніж 300 «шахедів»

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