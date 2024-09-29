Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Понад 100 дронів України атакували склад боєприпасів у Волгоградській області - ЗМІ

Понад 100 дронів України атакували склад боєприпасів у Волгоградській області - ЗМІ

Український безпілотник / Фото: Associated Press

Відстань до складу боєприпасів становить понад 600 кілометрів.

У ніч проти 29 вересня ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ уразили арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань Волгоградської області Росії 120-ма дронами.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на українську розвідці. 

"Арсенал був атакований близько 2:30 ночі 29 вересня за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі – понад 600 кілометрів", - розповіли джерела.

Тим часом губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що БПЛА були "збиті", постраждалих та пошкоджень об'єктів немає, лише загорілась суха трава, яку швидко загасили.

Нагадаємо, раніше в ЦПД припустили, що у Волгоградській області дрони атакували склад боєприпасів, де могли зберігатися іранські ракети.

За тиждень ворог застосував майже 900 авіабомб та більше ніж 300 «шахедів»

За тиждень ворог застосував майже 900 авіабомб та більше ніж 300 «шахедів»

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація