Понад 100 градусів за Фаренгейтом: чим загрожує рекордна температура морської води

Протягом двох днів поспіль температура морської води біля побережжя Флориди на півдні США перевищувала 37,8 градусів за Цельсієм (100 градусів за Фаренгейтом). Експерти говорять про рекордний показник від часу вимірювань, який підтверджує занепокоєння щодо наслідків кліматичної кризи.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією метеоролога Національної метеорологічної служби Джорджа Ріцуто, в затоці поблизу Флорида-Кіс – архіпелагу біля південного узбережжя штату – температура води досягла 38,4C (101,1F) увечері в понеділок, 24 липня. У ніч на неділю температура води досягла 37,9C (100,2F) у тому ж місці.

“Це потенційний рекорд”, — сказав він.

Також читайте Україну накриє нестерпна спека: синоптикиня назвала дати

Раніше найвищу температуру морської води фіксували у дослідженні 2020 року в Кувейтській затоці, де вона становила 37,6C (99,7F).

“Це гідромасажна ванна. Мені подобається моя гідромасажна ванна приблизно 100, 101 [37,8, 38,3 за Цельсієм]. Це те, що було зафіксовано вчора”, — сказав AP метеоролог Yale Climate Connections Джефф Мастерс, додавши, що таких температур раніше ніколи не було.

Як зауважує Al Jazeera, температури, зафіксовані навколо Флориди, є останнім тривожним свідченням наслідків зміни клімату для світового океану.

Раніше науковці Копенгагенського університету попередили, що через перегрів води світового океану течія, яка циркулює воду з півдня на північ в Атлантичному океані, може зникнути вже в 2025 році. Це спричинить руйнівні наслідки в усьому світі — частіші шторми та навіть підвищення рівня моря.

Нагадаємо, У Всесвітній метеорологічній організації попередили, що світу потрібно готуватись та адаптуватись до більш інтенсивної та екстремальної спеки.

Читайте також: