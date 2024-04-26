Понад 100 китів викинулися на берег — рятувальники повідомили, скільки ссавців загинуло

Понад 100 китів викинулися на берег на західному узбережжі Австралії. Більшість з них врятували, проте 28 ссавців загинули.

Про це йдеться у матеріалах CNN та Associated Post.

"160 особин китів застрягли на мілині. 25 квітня вдалося повернути в океан 130 ссавців, ще 28 тварин загинули", — повідомили у Департаменті парків і дикої природи Західної Австралії.

Один із членів команди порятунку заявив, що був вражений масштабами ситуації.

"Я просто був приголомшений, коли побачив на пляжі сотню китів", — сказав Ян Візе, який брав участь у порятунку китів.

За його словами, рятувальники, морські науковці та ветеринари досягли значного успіху. Зазвичай із 100 китів, які застрягають біля берега, вдається врятувати лише 5-6 особин. До інших тварин застосовують евтаназію як найбільш гуманний спосіб полегшити їхні страждання.

Пляж закрили для відвідування, а мертвих китів витягли з води, аби їхні тіла не привабили акул. Також науковці взяли зразки тканин загиблих ссавців для дослідження, аби виключити потенційні причини викидання на берег, зокрема інфекційні захворювання.

Точна причина того, чому кити викинулися на берег, поки невідома. На думку вчених, пологі піщані пляжі та шум, створений людиною, можуть заплутувати систему навігації тварин. Серед інших можливих причин — намагання уникнути хижаків, як-от косаток, або слідування за хворими членами стада до берега.

Нагадаємо, полярники зі станції "Академік Вернадський" вперше задокументували зустріч із фінвалом — другим за величиною китом у світі.

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