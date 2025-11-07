Понад 100 загиблих, затоплені вулиці і знищені будинки: тайфун зачепив дві країни (фото)

Наслідки стихії / © Associated Press

У центральній частині Філіппін сталася масштабна повінь, спричинена тайфуном Калмаегі. За даними офіційних джерел, вона забрала життя щонайменше 100 людей, ще 26 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це пише The Guardian.

Багато постраждалих опинилися на дахах будинків через сильний підйом води, а десятки автомобілів були змиті потоками води.

Катастрофічні повені перетворили вулиці на річки / © Associated Press

За інформацією синоптиків, ураган Калмаегі пройшов із західної провінції Палаван у Південнокитайське море, супроводжуючись постійним вітром до 130 км/год і поривами до 180 км/год. Заступник керівника Управління цивільного захисту Бернардо Рафаеліто Алехандро IV та місцеві посадовці повідомили, що найбільше смертей сталося в центральній провінції Себу.

Тайфун Калмаегі — це вже 20-й шторм для Філіппін за рік / © Associated Press

Чиновники повідомляють, що повінь затопила житлові райони, і мешканці змушені були підніматися на дахи, звідки відчайдушно кликали на допомогу. Крім того, шестеро людей загинули через катастрофу гелікоптера ВПС Філіппін у південній провінції. Він перевозив гуманітарну допомогу для постраждалих районів.

За даними офіційних осіб, перед наближенням Калмаегі понад 387 000 мешканців евакуювалися до безпечніших місць у східних та центральних провінціях Філіппін. Влада попереджала про сильні дощі, руйнівні вітри та штормові хвилі висотою до трьох метрів.

Вже 6 листопада тайфун дістався узбережжя В’єтнаму зі швидкістю вітру до 149 км/год і ризиком затоплень і зсувів. До боротьби зі стихією залучили понад 260 тисяч військових і рятувальників, а шість аеропортів країни припинили роботу, пише CNN.

В’єтнам намагається оговтатися від руйнівної повені / © Associated Press

У В’єтнамі тайфун уже пошкодив будинки, зірвав дахи, повалив дерева й розбив вікна готелів. Вважають, що через підвищення рівня води до 6 м море може затопити прибережні громади й рибні ферми. Прем’єр-міністр Фам Мінь Чінь закликав забезпечити постачання їжі, води й потрібних речей для постраждалих.

Крім того, слідом за тайфуном очікується посилення іншого тропічного шторму Фунг-Вонг. Фахівці попереджають, що він може перерости у небезпечний ураган 3-4 категорії вже вихідними. Це загрожує новими повенями та руйнуваннями у північній частині острова Лусон на Філіппінах.

Нагадаємо, тайфун Калмаегі — це вже 20-й шторм для Філіппін за рік, але він став найсмертоноснішим. Нерівний рельєф у провінції погіршив становище, адже спрямував воду в населені пункти, не забезпечені достатньою дренажною системою.