Понад 1000 згадок: прізвище Путіна опинилося в центрі скандалу з файлами Епштейна

Мінʼюст США опубліковував нові файли Епштейна / © Associated Press

У файлах Епштейна — зокрема в його листуванні — багаторазово згадується Росія та очільник Кремля Володимир Путін.

Про це пише видання Dayli Mail.

Імовірний зв’язок американського мільярдера, засудженого за сексуальні злочини, із російською розвідкою нібито мав на меті знайомити впливових людей з дівчатами та створювати на них компромат.

Журналісти підрахували: у файлах, оприлюднених урядовою інстанцією США, міститься 1056 згадок про Путіна та 9629 згадок про Москву. Американські експерти з розвідки вважають, що «Епштейен опинився на ковзанці шпигунства через ділові зв’язки з Робертом Максвеллом — батьком Гіслейн Максвелл, яка мала зв’язки з Епштейном і за даними слідства допомагала йому в злочинах. Зараз вона відбуває 20-річне ув’язнення».

За даними джерел, Епштейн нібито керував «найбільшою у світі операцією з використання сексуальної компрометації (honeytrap)» від імені КДБ, вербуючи жінок для своєї мережі впливових осіб. Також американські силовики вважають, що він мав давні зв’язки з російською організованою злочинністю, що могло його шантажувати. Це дає пояснення тому, як Епштейну вдалося привозити дівчат із Росії.

Контекст згадок Путіна у файлах Епштейна

Зокрема, у листі від 11 вересня 2011 року невідомий обговорює зустріч із Путіним під час майбутньої поїздки до Росії. Також згадано, що в 2014 році могла бути запланована ще одна зустріч із Путіним.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували 2008 року. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. 2019 року йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей.

Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Трамп та Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках.

Напередодні розсекречено нові файли — там вказується, що мільярдер Білл Гейтс підхопив венеричне захворювання, перебуваючи у контакті з російськими дівчатами.