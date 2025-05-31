Понад 110 людей загинули внаслідок повеней після потужних злив (фото)

Повень у Нігерії / © Associated Press

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Щонайменше 110 людей загинули в місті Моква, в центральній частині Нігерії, після кількагодинних проливних дощів, що спричинили потужні повені. Влада проводить рятувальні роботи, багато людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє BBC.

Масштабне стихійне лихо сколихнуло центральну частину Нігерії, зокрема місто Моква у штаті Нігер, де після кількох годин інтенсивної зливи сталася потужна повінь. За попередніми даними, загинули щонайменше 110 осіб. Про це повідомив голова Агентства з надзвичайних ситуацій штату Нігер (NSEMA) Абдуллахі Баба-Араха.

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Він уточнив, що вода затопила й повністю змила понад 50 житлових будинків разом із людьми, які перебували в них. Найбільших руйнувань зазнали райони Тіффін-Маза та Ангуван-Хаусава в місті Моква. Пошуково-рятувальні служби продовжують роботу, оскільки десятки людей залишаються під завалами або зниклими безвісти.

Міністр інформації та національної орієнтації Нігерії Мохаммед Ідрис заявив, що федеральний уряд глибоко сумує за загиблими. За його словами, на місце трагедії вже направлено екстрені служби та сили безпеки для організації масштабної рятувальної операції.

Голова округу Моква Мухаммад Шаба Алію наголосив, що подібної катастрофи місцеві жителі не пам’ятають уже понад 60 років. «Я прошу ряд надати нам підтримку. Ми не зможемо впоратися самі», — зазначив він.

Один із місцевих мешканців, рибалка Данджума Шаба, розповів, що залишився без даху над головою: «Мій дім повністю зруйнований. Мені нема де ночувати».

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© Associated Press

Сезон дощів у Нігерії зазвичай триває з квітня до жовтня, і повені в цей період — звичне явище. Влада вже попередила, що принаймні в 15 із 36 штатів країни цього року очікуються надзвичайно сильні зливи. У минулому, зокрема у 2022 році, країна також переживала масштабні повені: тоді понад 1,3 мільйона осіб втратили домівки, а понад 600 — загинули.

Наразі ситуація в Мокві залишається критичною. Рятувальні служби працюють безперервно, але доступ до деяких районів ускладнений. Влада закликає людей бути обережними й готовими до можливої евакуації в інших потенційно небезпечних регіонах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Нігерії діти стали жертвами жорстокого відбілювання шкіри через прагнення матері до ідеалу краси.

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