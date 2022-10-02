Понад 120 вболівальників загинули після футбольного матчу в Індонезії: відео

Поєдинок між двома індонезійськими командами завершився сутичками між вболівальниками, поліція застосувала сльозогінний газ. У тисняві постраждало три сотні людей, з яких понад 120 загинуло.

У неділю, 2 жовтня, на індонезійському острові Ява після футбольного матчу на стадіоні Канджурухан у Маланзі виникли масові бійки. Невдоволені програшем своєї команди вболівальники вибігли на поле, утворилася тиснява, під час якої людей буквально затоптали ногами.

Як повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву поліцію, кількість загиблих на стадіоні сягнула 129 людей, серед них - двоє поліцейських.

Заворушення почалися після закінчення матчу двох індонезійських команд Arema та Persebaya Surabaya. Невдоволені програшем Arema з рахунком 2:3 уболівальники вибігли на футбольне поле.

Відео цих подій публікують у соцмережах.

Розпочалися бійки, які спонукали поліцію застосувати сльозогінний газ. Це викликало паніку серед уболівальників, сотні людей побігли до виходів, намагаючись уникнути сльозогінного газу. Деякі задихнулися в хаосі, а інші були затоптані, 34 особи загинули майже миттєво.

Понад 300 людей терміново доставили до найближчих лікарень, але багато з них померли ще в дорозі.

Кількість загиблих, ймовірно, ще більше зросте, оскільки стан багатьох із близько 180 постраждалих погіршується.

Нагадаємо, раніше в Іраку стався теракт під час футбольного матчу між двома молодіжними командами в місті Ель-Хілла у центрі країни. Щонайменше 9 людей загинули, близько 30 дістали поранення.

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