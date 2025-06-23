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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Понад 140 людей заявили про уколи шприцом на фестивалі у Франції: що відомо

На музичному фестивалі у Франції десятки людей повідомили про атаки зі шприцами. Поліція проводить розслідування, є затримані.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Понад 140 людей заявили про уколи шприцом

Понад 140 людей заявили про уколи шприцом. / © Associated Press

Понад 140 людей заявили про укол шприцом під час музичного фестивалю у Франції. Поліція затримала 12 підозрюваних після того, як під час щорічного Свята музики учасники масово почали скаржитися на інциденти з голками. Влада повідомляє про 145 постраждалих по всій країні, зокрема щонайменше 13 випадків у Парижі.

Про це пише The Guardian.

У столиці до лікарів звернулися троє постраждалих, серед яких 15-річна дівчина й 18-річний юнак. Вони скаржилися на погане самопочуття після уколу. Було затримано двох чоловіків, один із яких мав при собі шприц, а іншого впізнала жінка, яка також повідомила про напад. Ще чотирьох людей затримали в місті Ангулем — їх підозрюють у нападах на 50 осіб.

Феміністська активістка Абреж Сьор попереджала в соцмережах про плани атак зі шприцами на жінок. Частину постраждалих доправили до лікарень для токсикологічних досліджень. Офіційно не підтверджено, чи використовували нападники наркотичні речовини, як-от рогіпнол або ГОМК, що іноді застосовуються для одурманення жертв сексуального насильства.

У попередні роки у Франції вже фіксували подібні атаки, особливо під час фестивалів і в нічних клубах. 2022 року уряд навіть поширив офіційні поради, як діяти в разі подібних інцидентів: звертатися до поліції та здавати аналізи.

Усього під час цьогорічного фестивалю по країні було затримано понад 370 людей, у тому числі близько 90 у Парижі. Серйозні поранення отримали 14 учасників свята. Серед них — 17-річний хлопець із ножовими пораненнями живота. Також постраждали 13 правоохоронців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Франції трапилася аварія за участі українського автобуса, який їхав з освітнього обміну у Бретані. Загинули четверо дорослих, троє — українці. Двоє у тяжкому стані, діти мають легкі та середні травми. Зеленський подякував Франції за швидку допомогу, дипломатична команда працює з постраждалими.

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