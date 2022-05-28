Понад 150 міст у 20 країнах розірвали відносини з російськими "містами побратимами" – МЗС

Нещодавно Союз міст Балтії прийняв рішення про виключення російських міст Санкт-Петербург і Гатчина зі свого складу.

Понад 150 міст у понад 20 країнах світу вже розірвали побратимські відносини із більш як 160 містами у Росії.

Про це повідомляє МЗС України.

"Ще десятки – на шляху до цього, адже у світі розуміють, що не можу бути ані дружніх, ані братських відносин з Росією", - йдеться у повідомленні.

Рішення про розірвання угод про побратимство з містами РФ вже прийняли міста у таких країнах, як Австралія, Австрія, Велика Британія, Данія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Фінляндія, Чехія, Швеція, Нідерланди.

Нещодавно Союз міст Балтії прийняв рішення про виключення російських міст Санкт -Петербурга та Гатчина зі свого складу. Натомість до складу організації у якості асоційованого члена прийняли українське місто Вівнянськ.

Нагадаємо, у МЗС пояснили, які плани завершення війни Україна готова обговорювати.

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