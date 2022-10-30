Понад 150 загиблих: кількість жертв тисняви на святкуванні Геловіна в Сеулі зросла

У смертельній тисняві в столиці Південної Кореї щонайменше 151 людина загинула, серед них - 19 іноземців.

Кількість жертв у Сеулі, де під час святкування Геловіна виникла величезна тиснява, на ранок 30 жовтня значно зросла.

Як повідомляє Yonhap News Agency, щонайменше 151 людина загинула, серед них - 19 іноземців.

Ще 82 людини отримали ушкодження, 19 із них у важкому стані.

Серед загиблих - 97 жінок і 54 чоловіки, повідомив керівник рятувальної служби Чой Сон Бом.

За його словами, серед загиблих іноземців є вихідці з Ірану, Узбекистану, Китаю та Норвегії. Щонайменше двоє загиблих були громадянами Росії.

Влада також повідомила, що найбільше постраждало молодих людей віком від 20 років. Чи були серед жертв неповнолітні, поки невідомо.

Тиснява сталася біля готелю Hamilton у розважальній зоні в суботу ввечері після того, як велика кількість людей, ймовірно, увійшла у вузьку алею.

Столичний уряд Сеула заявив, що отримав 355 звітів про зникнення, пов’язані із тиснявою.

Першу допомогу постраждалим надавали рятувальники та звичайні люди на вулиці.

Це була перше святкування Геловіна у Сеулі за три роки після того, як країна скасувала багато обмежень, пов’язаних із COVID-19. Більшість людей на вулицях були в святкових костюмах.

Мер Сеула О Се Хун скоротив свою поїздку до Європи, щоб повернутися додому, зазначає інформаційне агентство з посиланням на його офіс.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив національний траур. "Це справді жахливо", — сказав Юн, додавши, що nfrj] "трагедії та катастрофи ніколи не повинно було статися".

Нагадаємо, раніше поєдинок між двома індонезійськими командами завершився сутичками між вболівальниками, поліція застосувала сльозогінний газ. У тисняві постраждало три сотні людей, з яких понад 120 загинуло.

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