Понад 160 жінок зґвалтували і спалили живцем після масової втечі з вʼязниці - ООН

ООН не може розслідувати ці злочини через обмеження, накладені повстанцями руху М23.

Понад 160 жінок зґвалтували і спалили живцем після втечі увʼязнених із вʼязниці в місті Гома в Демократичній республіці Конго.

Про це пише ВВС з посиланням на внутрішній документ ООН.

Інцидент стався після того, як повстанці з підтримуваного Руандою угруповання "Рух 23 березня" (М23) захопили місто. Із вʼязниці Мунзензе в Гомі втекли близько чотирьох тисяч увʼязнених, більшість яких - чоловіки.

Звільнені чоловіки напали на жінок у їхньому крилі, а потім підпалили вʼязницю. Більшість постраждалих жінок загинули, стверджує заступниця очільника миротворчої місії ООН у Гомі Вівіан ван де Перре.

"Кілька сотень жінок також перебували в тій в'язниці. Їх усіх зґвалтували, а потім підпалили жіноче крило. Усі вони загинули", — утчонила вона.

За оцінками ООН, нападу зазнали щонайменше 167 жінок. У внутрішньому звіті Організації зазначають, що більшість жінок померли після того, як увʼязнені підпалили в'язницю.

ООН занепокоєна гуманітарною кризою в Гомі: на вулицях міста лежать тіла, лікарні переповнені, зросла кількість повідомлень про сексуальне насильство та грабунки. У регіоні — небезпека поширення інфекцій, таких як ебола, холера, віспа та кір.

Що відомо про рух М23

Рух М23 2012 року захопив в Конго території провінції Північне Ківу та її столицю, місто Гома — те саме місто-мільйонник, про контроль над яким М2З оголосили й наразі.

Наприкінці 2023-го Конго та Руанда за посередництва США вкотре спробували домовитися: говорили про скорочення військової присутності біля кордону, зменшення ворожої риторики та невпливання на політику одна одної.

Попри угоди, конфлікт на сході Конго тривав практично до 2024 року і набув нової сили на початку 2025-го.

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