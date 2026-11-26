Британець зізнався, що протягом понад двох десятиліть підсипав дружині наркотики та ґвалтував її / © Freepik

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У Великій Британії триває гучний судовий процес у справі про багаторічне сексуальне насильство над жінкою, яку її чоловік упродовж понад двох десятиліть потайки накачував психоактивними речовинами та запрошував до неї інших чоловіків.

Про це повідомляє BBC із зали Коронного суду Манчестера на Міншалл-стріт.

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Чоловік потерпілої — ім’я якого не розголошують заради збереження анонімності жінки — визнав свою провину за низкою тяжких злочинів, зокрема у зґвалтуванні, застосуванні речовин для вчинення злочину та залученні до насильства ще 13 чоловіків. За словами прокурорки Луїзи Оуклі, на його смартфоні Samsung виявили понад мільйон фотографій і відеозаписів, які зафіксували знущання над жінкою.

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Справу вже порівнюють із резонансним французьким процесом над Жізель Пеліко, де чоловік також роками таємно присипляв дружину та залучав сторонніх до насильства.

Свідчення потерпілої в суді

Британці зараз понад 60 років. Вона дізналася про злочини лише в жовтні 2025 року, коли поліція заарештувала її чоловіка. Під час допиту в поліції у листопаді 2025-го жінка зізналася, що не вірила почутому й вважала, що правоохоронці помилилися.

За словами потерпілої, вона вважала їхній шлюб міцним і описувала чоловіка як «люблячого», а їхнє минуле інтимне життя — як «звичайне». Останні близько дев’яти років сексуальних стосунків між ними не було через симптоми менопаузи, і чоловік ніколи не скаржився на це чи не пропонував залучати сторонніх.

Жінка ніколи не впізнавала чоловіків на фотографіях, які їй показували слідчі, і не пам’ятала, щоб спілкувалася з ними.

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Жінка згадала, що після деяких вечорів з алкоголем почувалася «нестійко» та «дивно», а влітку 2024 року їй стало настільки зле, що друзі порадили звернутися до лікаря. Водночас зазвичай вона сама йшла спати, знімала макіяж і прокидалася до 9:00 ранку.

«Прикидалася сплячою?»

Під час перехресного допиту в суді адвокати обвинувачених висунули версії про нібито свідому участь або згоду жінки. Зокрема, захист 43-річного парамедика Джонатана Кірка припустив, що потерпіла «прикидалася сплячою» та мала «фетиш на сон».

Жінка категорично відкинула ці твердження, назвавши припущення про симуляцію сну «цілковитою нісенітницею», а слова іншого обвинуваченого, таксиста Філіпа Вайлда, про те, що вона нібито зустрічала його на порозі, — «брехнею».

Як викрили злочин та хто на лаві підсудних

Розслідування розпочалося після того, як журналісти під прикриттям у Німеччині викрили Telegram-канал, де користувачі обмінювалися знімками непритомних жінок, які ймовірно зазнавали насильства. Поліція вийшла на одного з учасників чату — так у жовтні 2025 року затримали чоловіка потерпілої.

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Нині у справі фігурують 13 чоловіків:

Дев’ятеро постали перед судом присяжних та заперечують провину. Серед них — Джонатан Кірк, Філіп Вайлд і 31-річний Джордан Воллес (обвинувачуються в безпосередньому насильстві або спробі зґвалтування), а також 42-річний тренер Алан Кілан, 28-річний консультант Мохаммед Сабір, 37-річний Річард Таунсенд і 70-річний пенсіонер Роберт Стюарт. Ще двоє — Деніел Рейнер і Девід Грейвз — проходять у справі як «неконтактні учасники», оскільки не приїздили до будинку жінки особисто.

Четверо вже визнали вину за низкою злочинів: 59-річний Кіт Фотерінгем, 38-річний Шон Пірс, 74-річний Грем Броем та «неконтактний учасник» 55-річний Карл Ліндсі.

Нагадаємо, в Одесі чоловік вбив тещу та роками ґвалтував дружину і доньок. Підсудний погрожував рідним вбивством, зламав дружині руку та намагався залякати потерпілих зі слідчого ізолятора.

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