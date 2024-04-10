Понад 200 нелегалів проривалися з Білорусі до Польщі з саморобною зброєю: чим все закінчилося (відео)

Більше двох сотень нелегальних мігрантів намагалися потрапити з Білорусі до Польщі.

Польські прикордонники та військові не дали 220 іноземцям нелегально перетнути кордон з боку Білорусі.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

За інформацією прикордонників, 10 квітня близько 10:00 була спроба незаконного перетину кордону біля селища Біловежа. Група з понад 220 іноземців намагалася проникнути до Польщі через річку Пшеволка.

Як зазначили у прикордонній службі Польщі, іноземці поводилися агресивно - вони кидали гілки та каміння у бік прикордонників та військових. Також у них відібрали "небезпечний інструмент, який було зроблено з дерева та цвяхів".

"Спробу було успішно припинено. Мігранти відступили вглиб Білорусі", - уточнили прикордонники.

Нагадаємо, 2 квітня, перебуваючи біля польського кордону, Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни проти "недружніх держав". Так, ведеться підготовка підрозділів, до військ постачаються різні види озброєнь і техніки.

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