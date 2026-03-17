Понад 200 українських експертів уже в районі Перської затоки: Зеленський пояснив їхню місію

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Україна розпочала ділитися своїм безцінним бойовим досвідом із захисту від безпілотників на глобальному рівні. Наразі понад дві сотні українських фахівців уже перебувають у країнах Близького Сходу та допомагають захищати регіон від іранських дронів «Шахед».

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до парламенту Великої Британії у Лондоні.

Захист Перської затоки від «Шахедів»

За словами глави держави, Україна відправила на Близький Схід 201 військового експерта. Це фахівці, які на практиці знають, як ефективно протидіяти загрозі безпілотників і вибудовувати надійний захист.

«Наші команди вже в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейту», — повідомив він.

Зеленський наголосив, що ця ініціатива є частиною ширшої пропозиції щодо співпраці у сфері протидії дронам, яку Київ раніше запропонував Сполученим Штатам Америки. Подібні угоди Україна планує пропонувати й іншим країнам, адже, за словами президента, ігнорувати унікальний український досвід було б нерозумно.

Нове партнерство з Великою Британією та центр ШІ

Як пише The Guardian, раніше сьогодні Володимир Зеленський окремо відзначив підписання нової оборонної угоди між Україною та Сполученим Королівством. Як повідомили на Даунінг-стріт, це партнерство має на меті посилити глобальну обороноздатність проти розповсюдження дешевої, але високотехнологічної військової техніки, зокрема безпілотників.

У межах угоди Лондон і Київ також шукатимуть можливості для розширення оборонно-промислової співпраці з третіми країнами, щоб новітні технології потрапляли до рук тих, хто їх найбільше потребує.

Крім того, Велика Британія профінансує створення нового Центру передового досвіду зі штучного інтелекту (AI Centre of Excellence), який працюватиме на базі Міністерства оборони України. На підтримку цієї команди експертів Лондон виділяє 500 тисяч фунтів стерлінгів. Мета проєкту — забезпечити максимальне використання ШІ для здобуття переваги на полі бою. Своєю чергою британська армія також зможе переймати цей передовий досвід для власної оборони.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сказав, чого не можна допустити через війну в Ірані. Стармер наголосив, що Сполучене Королівство не дозволить, щоб військовий конфлікт в Ірані відвернув увагу світової спільноти від необхідності підтримувати українців.