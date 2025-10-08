- Дата публікації
Понад 2000 чиновників замінить штучний інтелект
Масове скорочення чиновницьких посад в Узбекистані найбільше зачепить місцевих податківців.
До кінця жовтня влада Узбекистану замінить понад 2000 чиновників системами штучного інтелекту.
Про це стало відомо з опублікованого указу, підписаного президентом країни Шавкатом Мірзійовим.
Документ має назву «Про заходи щодо оптимізації кількості управлінських штатних одиниць за рахунок широкого впровадження цифровізації у діяльність республіканських виконавчих органів влади».
Ним передбачено ліквідацію в органах виконавчої влади 2141 штатної одиниці. Найбільше посад скоротять у Податковому комітеті Узбекистану — 498 одиниць.
Міністерство водного господарства залишиться без 224 штатних позицій, Міністерство сільського господарства без 200, а в Мін’юсті приберуть 197 одиниць.
У Міністерстві екології, охорони навколишнього середовища та зміни клімату під скорочення потраплять 176 штатних одиниць, у Міністерстві зайнятості та скорочення бідності — 163.
Крім того, майже вдвічі буде скорочено кількість заступників керівників: з 11 до 7 у комітетах, з 12 до 6 — в агентствах та з 13 до 7 — в інспекціях.
Мінзайнятості та Федерації профспілок Узбекистану наказано сприяти працевлаштуванню співробітників, які потрапили під скорочення, йдеться в указі.
Нагадаємо, Албанія стала першою країною у світі, де посаду в уряді отримала система штучного інтелекту, яка відповідатиме за сферу державних закупівель.