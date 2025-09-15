Понад 30 ізраїльських ухилянтів затримали, коли ті намагалися вилетіти до України

Ізраїль масово затримує ухилянтів від призову на шляху до Умані / © Associated Press

Майже 30 ізраїльських ухилянтів від призову було заарештовано в понеділок у міжнародному аеропорту Бен-Гуріон біля Тель-Авіва. Відомо, що вони напрявлялися у паломництво до Умані.

Про це пише The Times of Israel.

Видання посилаєтья на дані «Єрусалимської фракції» («Ха-Пелег ха-Йерушалмі») — радикального руху ізраїльських ультраортодоксів.

За цими даними, вісьмох ухилювачів від призову, більшість з яких належать до брацлавських хасидів, заарештували в понеділок вранці дорогою до українського міста Умань на щорічне паломництво Рош га-Шана до могили рабина Нахмана з Брацлава. Вони приєдналися до 10 інших паломників, заарештованих минулого тижня.

У другому оновленні в понеділок увечері «Єрусалимська фракція» збільшила число затриманих до «майже 30», але не надала точної кількості. Вона заявила, що очікує більше арештів ухилянтів, які намагаються покинути країну, протягом найближчих днів.

Станом на ранок понеділка кількість ізраїльських ухилянтів від призову, які перебувають під вартою військовослужбовців ЦАХАЛУ, становила 33 особи.

Раніше ультраортодоксальні партії Ізраїлю просили прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та військових чиновників, щоб дозволити студентам єшиви (єврейський вищий релігійний навчальний заклад), які ухиляються від призову, брати участь у щорічному паломництві, не боячись арешту. Раніше студенти єврейських релігійних навчальних закладів мали відстрочку від призову, але через ескалацію ситуації в Ізраїлі її скасували.

Однак Генеральна прокуратура Ізраїлю заявила, що уряд не має права створювати механізм, який би дозволяв ультраортодоксальним ухилянтам від призову залишати Ізраїль.

Вважається, що близько 80 000 ультраортодоксальних євреїв віком від 18 до 24 років наразі мають право на військову службу, але вони ще не вступили до армії. Армія оборони Ізраїлю заявила, що їй терміново потрібно 12 000 новобранців через навантаження на постійні та резервні сили, спричинене війною проти ХАМАС у Газі та іншими військовими викликами. Тим, хто ухиляється від призову, заборонено залишати країну.

Відтоді, як Армія оборони Ізраїлю розпочала нещодавні репресії проти осіб, які ухиляються від призову, ультраортодоксальні лідери оголосили війну зусиллям щодо призову на військову службу та провели численні протести.

Нагадаємо, що станом на 15 вересня 2025 року до Умані прибуло понад 3000 хасидів для святкування юдейського Нового року — Рош га-Шана.