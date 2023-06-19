Понад 30 тисяч колишніх в’язнів із ПВК “Вагнер” повернулися до Росії — заява Пригожина

Ватажок “вагнерівців” запевняє, що його “підопічні” вчиняють менше злочинів на волі, ніж ті, що звільнилися після відбуття покарання в російських колоніях.

Після участі в загарбницькій війні в Україні до Росії повернулися 32 тисячі колишніх ув'язнених, які були завербовані до ПВК “Вагнер” в обмін на помилування.

Про це повідомив у неділю, 18 червня, ватажок “вагнерівців” Євген Пригожин у своєму Telegram-каналі.

За його словами, найманцями ПВК “Вагнер” стали 50 тисяч ув'язнених, з яких близько 20% загинули.

Повернення з загарбницької війни такої кількості в’язнів ще раніше викликало занепокоєння у російських правозахисників, які розуміють до чого призведе поява достроково звільнених злочинців, яких помилували лише завдяки тому, що вони вбивали українців. У деяких випадках “вагнерівці”, повертаючись додому, вже скоїли нові злочини.

Однак, Пригожин хвалиться, що колишні засуджені, які повернулися з фронту, буцімто, скоїли менше злочинів, ніж ті, хто вийшов на волю після відбуття покарання. За його даними, серед тих, хто вийшов на волю після війни, було зареєстровано лише 83 злочини.

Факт вербування ув'язнених з російських в'язниць для участі у військових діях в Україні став відомим влітку 2022 року. Засудженим обіцяли грошові виплати та помилування за їхню згоду воювати в Україні.

Раніше президент Росії Володимир Путін підтвердив , що особисто підписує укази про помилування колишніх ув'язнених, завербованих ПВК “Вагнер”.

Нагадаємо, після втеч із підрозділів ПВК Вагнера завербованих ув'язнених у прикордонних регіонах РФ відбулася серія збройних нападів.

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