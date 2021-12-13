Понад 300 кілограмів: на Шрі-Ланці показали гігантський сапфір (фото)

Самоцвіт важить близько 310 кілограмів або 1, 5 мільйонів каратів.

На Шрі-Ланці показали гігантський сапфір вагою в 310 кг. Місцева влада запевняє, що це найбільший у світі блакитний сапфір з природного корунду. Його назвали "королевою Азії".

Камінь знайшли близько трьох місяців тому, і місцеві гемологи називають його одним із найрідкісніших дорогоцінних каменів у світі, передає Reuters. При цьому міжнародні організації поки ще його не сертифікували.

Associated Press

Сапфір виставили на огляд в будинку одного з власників кам'яних ям у Хорана. Перед відкриттям експозиції камінь благословила група буддійських ченців.

Новини світу: на аукціон виставили найпершу в історії друковану поштову марку

Нагадаємо, два діамантові браслети, які колись належали королеві Франції Марії-Антуанетті, продали на аукціоні у Швейцарії за понад вісім мільйонів доларів.

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