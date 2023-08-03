Понад 300 тонн кісток і плоті: якою була найважча тварина на планеті (фото)

Цей вид китів вимер мільйони років тому.

Може з'явитися новий претендент на звання найважчої тварини, яка коли-небудь жила. Хоча сучасний синій кит вже давно утримує цей титул, вчені відкопали скам'янілості стародавнього гіганта, який міг би перехилити шальки терезів.

Про це пише Associated Press.

Дослідники описали цей вид, названий Perucetus colossus, або “колосальний кит з Перу”, в журналі Nature 2 серпня. Кожен хребець важить понад 100 кілограмів), а його ребра сягають майже 1,4 метра завдовжки.

“Це дуже захопливо — бачити таку гігантську тварину, яка так відрізняється від усього, що ми знаємо”, — сказав Ганс Тевіссен, палеонтолог з Медичного університету Північно-Східного Огайо, який не брав участі в дослідженні.

Кістки були виявлені більше десяти років тому Маріо Урбіна з Музею природознавства Університету Сан-Маркоса в Лімі. Міжнародна команда протягом багатьох років відкопувала їх з боку крутого скелястого схилу в пустелі Іка, регіоні Перу, який колись був під водою і відомий своїми багатими морськими скам'янілостями. Результати: 13 хребців з хребта кита, чотири ребра та стегнова кістка.

Відвідувачі та журналісти відвідують презентацію нещодавно знайденого виду під назвою Perucetus colossus, або “колосальний кит з Перу”, в Лімі, Перу, 2 серпня 2023 року / Associated Press

Масивні скам'янілості, яким 39 мільйонів років, “не схожі ні на що, що я коли-небудь бачив”, — сказав автор дослідження Альберто Колларета, палеонтолог з італійського Університету Пізи.

Після розкопок дослідники використовували 3D-сканери для вивчення поверхні кісток і свердлили їх, щоб зазирнути всередину. За словами автора дослідження Елі Амсона, палеонтолога з Державного музею природознавства в Штутгарті, Німеччина, вони використовували величезний, але неповний скелет, щоб оцінити розмір і вагу кита, використовуючи для порівняння сучасних морських ссавців.

Вони підрахували, що древній гігант важив десь між 94 і 375 тоннами (85 і 340 метричних тонн). Найбільші знайдені сині кити були в межах цього діапазону — близько 200 тонн (180 метричних тонн).

Його тіло сягало близько 20 метрів завдовжки. Сині кити можуть бути довшими — деякі з них виростають до понад 30 метрів у довжину.

Це означає, що нововідкритий кит був lможливо, найважчою твариною в історії”, сказав Колларета, але “швидше за все, він не був найдовшою твариною в історії”.

Він важить більше частково тому, що його кістки набагато щільніші і важчі, ніж у синього кита, пояснив Амсон.

На цій ілюстрації художника Альберто Дженнарі 2023 року, Perucetus colossus реконструйований у своєму прибережному середовищі існування, з приблизною довжиною тіла 20 метрів / Twitter

Ці надщільні кістки свідчать про те, що кит, можливо, проводив свій час у мілководних прибережних водах, кажуть автори дослідження. Інші прибережні мешканці, такі як ламантини, мають важкі кістки, які допомагають їм триматися ближче до морського дна.

Без черепа важко сказати, чим харчувався кит, щоб підтримувати таке величезне тіло, каже Амсон.

Цілком можливо, що P. colossus шукав їжу на морському дні, кажуть дослідники, або поглинав тонни криля та інших крихітних морських істот у воді.

Але “я не здивуюся, якщо ця істота насправді харчувалася зовсім іншим способом, який ми ніколи не могли собі уявити”, — додав Тевіссен.

Читайте також: