Понад 31 тис. нових випадків COVID-19 і майже тисяча смертей: Росія оновила одразу два антирекорди

Понад 31 тис. нових випадків COVID-19 і майже тисяча смертей: Росія оновила одразу два антирекорди

Загалом жертвами COVID-19 вже стали понад 220 тисяч росіян.

У Росії зареєстровано максимальний показник померлих від коронавірусу за весь час пандемії - за минулу добу, померло 986 пацієнтів, днем ​​раніше зафіксовано 984 летальні випадки.

Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви по ситуації з коронавірусом.

Варто зазначити, що також за останню добу в Росії виявили 31 299 нових інфікованих. Найбільше нових хворих зафіксували в Москві - 6 712, Санкт-Петербурзі - 2 345 та Московській області - 1 911.

Усього станом на 14 жовтня 2021 року в РФ кількість інфікованих COVID-19 зросла до 7 892 980 особи у 85 регіонах, 220 315 людей померло, 6 937 756 пацієнтів одужало.

Нагадаємо:

У РФ скасували всі масові заходи через великі показники захворюваності на COVID-19.

через великі показники захворюваності на COVID-19. На території Російської Федерації широке поширення отримав варіант "Дельта", виявлено поодинокі випадки варіанту "Гамма".

Також фахівці виявили в Москві новий різновид коронавірусу , яка є зміненим "індійським" штамом.

, яка є зміненим "індійським" штамом. Тим часом у Москві та області через складну ситуацію з коронавірусом ввели обов'язкову вакцинацію людей, які працюють в сфері торгівлі та послуг.

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