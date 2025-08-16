Понад 320 людей загинули через стихійне лихо в Пакистані (фото)

Наслідки повені у Пакистані / © Associated Press

У північних регіонах Пакистану протягом останніх 48 годин через сильні мусонні дощі та стрімкі повені загинули щонайменше 321 людина.

Про це повідомила національна служба з надзвичайних ситуацій, передає The Guardian.

Найбільша кількість смертей — 307 людей — зафіксована в гірській провінції Хайбер-Пахтунхва, йдеться у повідомленні Національного управління з питань надзвичайних ситуацій. Дев’ять осіб загинули в Кашмірі, контрольованому Пакистаном, ще п’ять — у північному регіоні Гілгіт-Балтістан.

Більшість жертв сталися через раптові повені та обвалення будинків, додатково 21 людина отримала поранення. Місцеві жителі намагаються пересуватися через повалені дерева та затоплені вулиці, борючись із наслідками зсувів та стихії.

Метеорологічна служба Пакистану оголосила штормове попередження для північно-західних районів на найближчі години та закликала населення дотримуватися «запобіжних заходів».

Провінційна влада оголосила про визнання постраждалих гірських районів Бунер, Баджур, Сват, Шангла, Мансерра та Баттеграм зонами лиха.

За словами представника провінційної рятувальної служби, близько 2 тисяч рятувальників задіяні у пошуково-рятувальних роботах, відновленні тіл загиблих із завалів та наданні допомоги у дев’яти постраждалих районах.

«Сильні дощі, зсуви та розмиті дороги створюють серйозні перешкоди для доставки допомоги, особливо важкої техніки та швидких», — зазначив Білал Ахмед Файзі, представник рятувальної служби Хайбер-Пахтунхви.

Через закриття більшості доріг рятувальники змушені пересуватися пішки у віддалені райони. Вони намагаються евакуювати тих, хто вижив, але багато людей відмовляються покидати будинки через загибель родичів або страх залишитися без близьких.

