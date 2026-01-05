Понад 400 іноземців застрягли на далекому острові Сокорта: що сталося

Аеропорт (ілюстративне фото) / © Credits

Понад 400 іноземних мандрівників не можуть залишити єменський архіпелаг Сокотра через скасування авіасполучення. Причиною транспортної блокади стало загострення збройного конфлікту на материковій частині країни між урядовими силами та сепаратистами.

Про це повідомляє Barron’s.

Причини транспортного колапсу

Зазначається, що польоти до Ємену та в межах країни були обмежені після спалаху насильства між угрупованнями, які формально входять до складу проурядової коаліції. Проте отримують підтримку від різних зовнішніх гравців — ОАЕ та Саудівської Аравії. Через активізацію військових дій та закриття повітряного простору регулярні рейси з Абу-Дабі, які є основним каналом зв’язку острова зі світом, були призупинені.

Заступник губернатора Сокотри з питань культури та туризму Ях’я бін Афрар підтвердив критичність ситуації: «Там перебуває понад 400 іноземних туристів, їхні рейси призупинено».

За даними іншого місцевого чиновника, який говорив на умовах анонімності, серед заблокованих на острові — 416 іноземців, зокрема понад 60 громадян РФ, а також громадяни Великої Британії, Франції, США, Китаю та Польщі.

Дипломатичні зусилля та безпекова ситуація

Західні дипломати повідомляють, що туристи, які прибули на архіпелаг святкувати Новий рік, наразі звертаються до своїх посольств із проханням про евакуацію.

«Сокотра розташована у вкрай нестабільному регіоні, де роками триває збройний конфлікт. Наразі ситуація з безпекою ще більше погіршилася — через активізацію військових операцій повітряний простір закрито», — зазначив речник МЗС Польщі Мацей Вевір зазначив у соцмережі X.

Місцева влада закликає не втягувати цивільну інфраструктуру в політичне протистояння.

«Ми звернулися з проханням і закликали до відновлення польотів. Аеропорт слід тримати подалі від політичних конфліктів», — наголосив представник адміністрації острова.

Як повідомляє видання, архіпелаг Сокотра, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки унікальній флорі та фауні, тривалий час залишався осторонь від громадянської війни в Ємені. Проте останніми днями ситуація загострилася через наступ сил Південної перехідної ради (ПТР), підтримуваної ОАЕ, на позиції сил, орієнтованих на Саудівську Аравію. У відповідь Ер-Ріяд завдав авіаударів по позиціях сепаратистів.

