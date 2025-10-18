Понад 50 автівок влетіли одна в одну: на дорозі утворився страшенний затор

Автомобільний затор / © УНІАН

У суботу південь Фінляндії охопили густий туман і нульова температура, що призвело до утворення тонкої ожеледиці на дорогах. У цих небезпечних умовах сталися десятки «ланцюгових» аварій.

Про це повідомляє Yle.

Найбільше ДТП зафіксовано поблизу міста Лахті. Лише на ділянці Нелостіє постраждали 40 автомобілів, десятеро людей отримали незначні травми. Серед учасників аварій — навіть поліцейські автомобілі.

Журналістка Yle Туйя Ніємінен, чий автомобіль також потрапив у ДТП, розповіла, що туман з’явився раптово, а дорога миттєво вкрилася льодом. За її словами, поліцейських, які зупинили рух, вони побачили лише в останній момент, а спроба загальмувати призвела до зіткнення.

У напрямку Тампере перекинувся вантажівка з цистерною, після чого сталося ще кілька аварій із десятком машин. Рух довелося повністю перекрити в обох напрямках.

За даними поліції, рух на дорогах півдня Фінляндії був ускладнений протягом кількох годин. До обіду проїзд поступово відновили, проте водіїв закликали бути максимально обережними через ризик повторного утворення ожеледиці.

